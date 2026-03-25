Une vaste opération mobilise 70 agents pour évacuer 300 animaux d'une propriété insalubre

Des centaines de chiens et chats ont été évacués d’une propriété située en Californie, après des années de conditions de vie déplorables. Ces animaux bénéficient désormais de soins vétérinaires et certains ont déjà été transférés vers des refuges dans le Nord-ouest des Etats-Unis.

Le vendredi 20 mars, une opération de sauvetage de grande envergure a eu lieu dans une propriété de Lake Hughes, au nord de Los Angeles en Californie (Etats-Unis). A l'issue de cette intervention ayant mobilisé 70 personnes, entre agents animaliers, bénévoles et forces de l'ordre, environ 300 animaux détenus dans de mauvaises conditions ont été secourus, rapportait ABC7 .

Un mandat de perquisition a été exécuté ce matin-là à 7 heures locales, d'après le Département de contrôle des animaux du comté de Los Angeles (Los Angeles County Department of Animal Care and Control). Environ 250 chiens et 50 à 75 chats ont été découverts sur les lieux et évacués.



County of Los Angeles Department of Animal Care and Control / Facebook

Odeurs et bruits

Les rescapés avaient été recueillis par Chris D'Anda de l’association Rock N Pawz Animal Rescue. Leurs conditions de vie, ainsi que les bruits et odeurs émanant de la propriété avaient amené des riverains à alerter les autorités. En fait, les premiers signalements avaient déjà été adressés des années plus tôt, mais le mandat n'a pu être obtenu que récemment.



County of Los Angeles Department of Animal Care and Control / Facebook

« L’odeur est horrible. Il n’y a pas de système septique sur la propriété pour le chenil. Ils ont vécu sans poubelles pendant des mois », a ainsi déclaré une habitante du nom de Susan Zahanter. « Ça sent mauvais et quand ils sortent pour manger, je suppose que c’est ce qu’ils font, on a l'impression que c'est un combat de chiens gigantesque », a confié Dave Canfield, un autre voisin.

La propriétaire nie la maltraitance

Des accusations et une intervention contestées par Chris D'Anda, qui assure que ses « animaux ne représentaient aucune menace pour qui que ce soit » et qu'ils « étaient en bonne santé » et « soignés ». Elle a ajouté qu'elle construisait des chenils pour créer un refuge en bonne et due forme.

« Les animaux étaient nettoyés tous les jours, a-t-elle poursuivi. Ils étaient sortis dans les cours chaque jour. Chacun des chiens était heureux. »



County of Los Angeles Department of Animal Care and Control / Facebook

Certains des chiens et chats ont été soignés sur place avant leur transport vers des cliniques vétérinaires. Des dizaines d'entre eux ont été transférés par avion vers des structures d'accueil du Nord-ouest des Etats-Unis.

« En raison de la nature sensible de cette affaire, nous sommes limités dans ce que nous pouvons montrer, mais derrière ces quelques images se cache un effort massif et coordonné pour mettre ces animaux en sécurité », peut-on lire sur la page Facebook du County of Los Angeles Department of Animal Care and Control.

A lire aussi : « Regardez comme il est fier ! », un Labrador passionné de trésors transporte un énorme lapin en peluche jusqu’à sa maison (vidéo)

Au bout de combien de temps des animaux victimes de maltraitance peuvent-ils être adoptés ?

Généralement, les chiens et chats sauvés de la négligence ou de la maltraitance ne peuvent pas être proposés à l'adoption tout de suite après leur sauvetage. Cela peut prendre plusieurs jours, voire semaines.

Un délai qui dépend de plusieurs facteurs, dont leur état de santé et la nature des soins dont ils ont besoin, la procédure légale (l'attente d'une décision de justice, en lien avec la saisie des animaux par exemple) ou encore la capacité des rescapés à se remettre de leurs traumatismes psychologiques et émotionnels.