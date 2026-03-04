« Honey a sauvé une vie » cette chienne Patou découvre un veau prématuré dans la neige et lui sauve la vie (vidéo)

Dans le Michigan (États-Unis), une chienne Grand Pyrénéen nommée Honey est devenue une véritable héroïne à 4 pattes. Par un froid glacial, elle a sauvé un veau prématuré en alertant sa maîtresse à temps, lui permettant de lui prodiguer les soins nécessaires pour survivre.

Originaire du Michigan (États-Unis), Bethany Hoornstra gère une ferme avec l’aide de ses fidèles chiens de protection de troupeau, des Chiens de Montagne des Pyrénées qu’elle surnomme affectueusement ses « ours polaires ». Parmi eux, une chienne nommée Honey a accompli un geste héroïque: elle a sauvé un veau né prématurément dans la nuit et dans un froid glacial. Bethany est revenue sur cet incroyable sauvetage dans une vidéo relayée par Newsweek.

Un sauvetage héroïque

Dans cette vidéo la jeune femme apparaît dans la neige, à genoux, serrant Honey dans ses bras, en annonçant : « Honey a sauvé une vie aujourd'hui ». La nuit précédente, alors que les températures étaient glaciales, un veau était né prématurément et s'est vite trouvé en hypothermie. Détectant le danger, Honey a immédiatement alerté sa maîtresse au lever du jour, alors que celle-ci sortait accomplir ses tâches quotidiennes.

© @bedbeth.beyond / Instagram

Face à la situation critique, Bethany a agi sans hésiter : elle a enveloppé le petit dans des couvertures, l’a transporté dans sa voiture avec le chauffage à fond et a utilisé un sèche-cheveux pour réchauffer son corps.

Quelques heures plus tard, le veau a retrouvé une température normale et a commencé à reprendre des forces. Une fois assez robuste pour marcher, il a été ramené auprès de sa mère, même si celle-ci ne voulait pas qu’il tète.

© @bedbeth.beyond / Instagram

La jeune fermière a alors veillé sur lui jour et nuit, le nourrissant à la main et le maintenant au chaud.

Par bonheur, elle a récemment annoncé que ce petit veau baptisé Olaf se portait aujourd’hui à merveille et qu’il était en pleine forme.

Une reconnaissance méritée

Touchée par l’intervention de Honey, Bethany a exprimé sa gratitude dans la vidéo : « Sans elle, je ne pense pas que je l'aurais vu. C'est vraiment une chienne très intelligente et exceptionnelle, et je l'aime tellement. »

Le courage et la vigilance de la chienne ont également été salués sur les résaux sociaux, où la vidéo de son sauvetage a récolté plus des milliers de mentions « J'aime ». Les internautes se sont enthousiasmés : « Des bisous en plus pour Honey. La meilleure des filles !», « Honey est incroyable et vous faites un travail formidable pour protéger le veau », ou encore « Bon chien et excellent protecteur ».

© @bedbeth.beyond / Instagram

Ce succès en ligne a notamment mis en avant les qualités du Grand Pyrénéen : un chien doux, indépendant, fidèle à sa famille et naturellement protecteur, élevé depuis toujours pour garder les troupeaux dans les montagnes. Honey est donc une digne représentante de sa race !