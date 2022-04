Un Border Collie sauve un homme en train de hurler après sa chute dans une fosse septique

Spot peut être fier de ce qu’il a accompli. Grâce à ce brave chien et à ses aboiements, un homme a, en effet, pu être secouru à temps après sa chute dans une fosse septique et alors que l’eau commençait à monter. Un récit rapporté par Bega District News ce mercredi 20 avril.



Le canidé en question est un Border Collie. Il était en promenade avec une jeune fille de 13 ans, quand l’animal a été interpellé par des hurlements de détresse. Ces derniers provenaient d’une fosse septique à Terrey Hills, dans le nord de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l’Australie).

Spot s’est alors mis à aboyer frénétiquement. Sa maîtresse a ainsi pu comprendre qu’il y avait une personne en danger dans cette fosse. L’homme y était tombé la tête la première et n’avait aucun moyen d’en ressortir. Elle a aussitôt composé le triple zéro, le numéro d’appel d’urgence.

La police, les pompiers et une ambulance ont été envoyés sur les lieux. Au bout d’une quarantaine de minutes d’effort, ils ont finalement réussi à faire remonter l’homme en toute sécurité en utilisant des cordes, alors que le niveau d’eau dans la fosse commençait à monter. La victime ne souffrait que de blessures légères à la tête et son état de santé ne semblait pas préoccupant. Elle a tout de même été transportée à l’hôpital par précaution.

L’homme est un entrepreneur qui travaillait sur la propriété, avant de tomber dans la fosse septique et de s’y retrouver coincé.

« Le chien est salué pour lui avoir sauvé la vie, prouvant une fois de plus qu'il est le meilleur ami de l'Homme », indiquent sur leur site les pompiers de Nouvelle-Galles du Sud.

