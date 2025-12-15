Ce chien ne peut contenir sa joie lorsqu'il découvre la neige pour la première fois de sa vie (vidéo)

Il n’y a rien de plus communicatif que la joie pure d’un chien découvrant le monde. Charlie, ce Golden Retriever au tempérament enjoué, prouve une nouvelle fois qu’il sait comment transformer chaque première expérience en un moment magique et irrésistiblement viral.

Les grandes premières que vit un adorable Golden Retriever répondant au nom de Charlie sont particulièrement émouvantes, et les internautes ont la chance de pouvoir en profiter grâce au compte TikTok “@laurenandcody”, où ils peuvent découvrir ses aventures.



@laurenandcody / TikTok

La maîtresse du chien, prénommée Lauren, poste en effet régulièrement des vidéos de lui, et toutes rencontrent un franc succès. Nous vous avions déjà parlé de Charlie en novembre 2024, alors que nous partagions une séquence touchante où on le voyait se rendre à la plage pour la première fois de sa vie. Un moment ayant assurément constitué un magnifique souvenir pour lui. Entre la douceur du sable, l’air iodé et la vue des vagues, l’enchantement du quadrupède était total.

Cet instant était d’autant plus précieux pour sa propriétaire qu’il avait ravivé le souvenir de son précédent chien, Cody, décédé un an plus tôt à l’âge de 13 ans.

Plus récemment, Charlie a eu droit à un nouveau moment d’émerveillement en connaissant sa toute première sortie sur la neige et sa première chute de flocons.

La vidéo où l’on peut découvrir la scène est rapidement devenue virale. Mise en ligne le 12 novembre 2025 sur TikTok, où elle a généré 2,5 millions de vues, et relayée par PetHelpful , elle prouve que “personne n’aime la neige autant que Charlie”, comme l’indique la légende.

Le coup de foudre pour la neige

Vêtu de son manteau pour le protéger du froid, le chien était tout excité, car il savait qu’il était sur le point de sortir. Après être resté sagement assis dans l’ascenseur, il s’est remis à remuer la queue et à sautiller de joie en constatant, à la sortie de l’immeuble, que le trottoir était couvert de neige.

Quand, en plus, les flocons se sont mis à tomber tout autour de lui, Charlie a décidé de profiter pleinement de l’expérience en se couchant sur la neige et en y plongeant le museau.

Décidément, ce Charlie ne rate jamais l’occasion de nous offrir un peu de son immense joie de vivre…