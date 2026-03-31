Un chiot resté distant émeut son adoptante atteinte de dépression en s'approchant d'elle spontanément pour la première fois (vidéo)

Lorsque Nikki Gallatin pensait que Jake, son chiot Golden Retriever, ne s’attacherait jamais à elle, un simple geste a tout changé. Aujourd’hui, leur complicité est totale et leur lien plus fort que jamais, ce qui aide grandement la jeune femme à surmonter la dépression.

Nikki Gallatin, alias « @nikki.gallatin » sur TikTok, vit à Saint Charles dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis). Récemment, son mari a décidé d'adopter un chiot Golden Retriever qu'ils ont appelé Jake.

Une décision qui ne pouvait pas mieux tomber, la jeune femme traversant alors une période particulièrement difficile ; elle était, en effet, en proie à la dépression. L'arrivée de l'adorable petit canidé était de nature à l'aider à sortir de cette mauvaise passe.

Elle était consciente qu'un chiot, qui venait de quitter sa mère et le reste de la portée, avait besoin de temps pour s'adapter à ses nouveaux environnement et entourage. Elle s'attendait tout de même à nouer des liens assez rapidement avec lui. Cela n'a pas été le cas.



@nikki.gallatin / TikTok

En règle générale, les Golden Retrievers sont des chiens au tempérament amical et affectueux. Jake, lui, avait manifestement besoin qu'on lui accorde un peu plus de temps que les autres pour s'ouvrir.

Nikki Gallatin commençait à s'inquiéter sérieusement, mais un jour, alors qu'elle était couchée sur le canapé et que Jake se trouvait à l'autre extrémité du meuble, l'attitude du quadrupède l'a surprise.

Il s'est soudain retourné vers elle, l'a regardée, puis a décidé de s'approcher d'elle en avançant très lentement. Son humaine en a été émue aux larmes.

Elle a eu la bonne idée de filmer la scène et de poster la vidéo sur TikTok. Mise en ligne le 14 mars 2026, cette séquence relayée par Parade Pets a généré plus de 200 000 vues. La voici :

A partir de ce moment précis, Jake et Nikki Gallatin sont devenus inséparables. Leur complicité ne fait que se renforcer de jour en jour.

Tout est une question de patience et de confiance, et parfois, il suffit d’un petit geste pour que naisse un lien indestructible.

Le conseil Woopets : comment aider un chiot timide à s’attacher à vous ?

Avec certains chiots, même de races réputées affectueuses comme le Golden Retriever, il faut se montrer encore plus patient car ils ne s'attachent pas tout de suite. L'histoire de Jake en est la preuve. Comment faciliter ce processus ?

A lire aussi : Depuis 2 ans en refuge, Zouza attend désespérément qu’une famille lui donne enfin la chance de connaître le bonheur