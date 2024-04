Lors d’une perquisition, des agents de police ne s’attendaient pas à devoir secourir un nombre aussi impressionnant de chiens maltraités (vidéo)

Suspectant qu’un réseau de combats de chiens s’était établi dans un complexe du New Jersey (États-Unis), les forces de l’ordre ont décidé de le perquisitionner. Sur place, les agents de police ont rapidement réalisé qu’ils ne s’étaient pas trompés et ils ont pu sauver plus de 120 chiens gravement maltraités.

Les combats de chiens existent depuis la nuit des temps. Aujourd’hui encore, cette activité sanglante peut être très lucrative pour les propriétaires et les spectateurs qui parient souvent des milliers d’euros sur une rencontre. Ce fléau n’est, hélas, pas près de disparaître et engendre un important trafic de chiens maltraités.

Dans le cadre de leur lutte contre ces organisations criminelles, les autorités du New Jersey (États-Unis) ont sauvé récemment plus de 120 chiens qui faisaient probablement partie d’un réseau de combats de chiens. Un impressionnant sauvetage relaté par CNN.

La terrible découverte de plus de 120 chiens en piteux état

C’est une enquête intensive menée par la Division de la justice pénale, la police de l’État du New Jersey et le ministère américain de l’Agriculture qui a permis de faire cette saisissante découverte.

Cette enquête a mené la police dans un complexe du comté de Cumberland, dans lequel elle a exécuté des mandats de perquisition et de saisie sur plusieurs propriétés. Sur place, les forces de l’ordre ont été choquées de découvrir plus de 120 chiens dans un triste état.

« Des chiens et des chiots ont été trouvés vivant dans des enclos et des cages stériles dans plusieurs bâtiments, tandis que d’autres ont été trouvés grelottant sous la pluie froide dans des enclos extérieurs [...] avec peu de protection contre les éléments », a déclaré la Humane Society of the United States dans un communiqué de presse.

Selon l’organisation, ces toutous ont probablement été élevés et entraînés spécifiquement pour être utilisés dans des combats.

Des blessures caractéristiques

Certains des chiens avaient des blessures non traitées et des cicatrices visibles. D’autres étaient émaciés, y compris des femelles enceintes et allaitantes.

Humane Society of the United States / Facebook

Heureusement, des vétérinaires accompagnaient la police pour examiner chaque chien et prodiguer les premiers soins médicaux.

Les boules de poils victimes des réseaux de combats de chiens peuvent souffrir de divers problèmes de santé, souvent graves : graves ecchymoses, plaies perforantes profondes, os cassés... Selon la Humane Society, certains de ces chiens ne survivent pas à « la déshydratation, à l’infection, à la perte de sang, à l’épuisement ou au choc ».

Des chiens affectueux enfin en sécurité

En dépit de ces problèmes de santé et de leur probable utilisation lors de combats, la plupart des toutous sauvés étaient particulièrement amicaux avec leurs sauveteurs.

« Ce qui est frappant, c’est le niveau de souffrance impliqué dans les combats de chiens qui contraste avec la douceur et l’avidité de ces chiens », a déclaré Janette Reever, la responsable du programme d’enquêtes sur les crimes contre les animaux pour la Humane Society of the United States.

Aujourd’hui, le cycle de souffrance de ces chiens est enfin terminé. Déplacés dans un « endroit sûr et confidentiel », ils reçoivent « des soins et des traitements indispensables », selon la Humane Society qui a lancé un appel aux donx pour financer leurs besoins.

Quant à leurs bourreaux, 8 d’entre eux ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de la perquisition. À leur tour, à présent, d’être en cage...