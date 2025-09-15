"Une solution responsable et apaisée" trouvée pour Pako, le chien livré en taxi au refuge par sa maîtresse partie en voyage

Après un abandon pour le moins déroutant, Pako, un American Bully, a finalement retrouvé un foyer. Le chien, qui avait été transporté seul à bord d’un taxi au refuge de la SRPA Veeweyde en Belgique, a fait l’objet d’un suivi attentif de l’association, soucieuse de préserver son bien-être tout en appelant chacun à faire preuve de responsabilité envers son animal de compagnie.

Pako a quitté le refuge de la SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) Veeweyde, situé à Anderlecht dans la région de la capitale belge. L’association l’a annoncé sur sa page Facebook le samedi 13 septembre, le surlendemain de l’arrivée de ce chien dans des conditions surréalistes. Nous vous en parlions dans un précédent article.

L’American Bully a rejoint des proches de sa propriétaire, qui était partie s’installer définitivement à l’étranger. “Après un échange serein et constructif avec des proches de sa famille, nous avons organisé la restitution de Pako dans des conditions sécurisées, avec une vigilance particulière portée à son bien-être”, a effectivement indiqué la SRPA Veeweyde par la voix de son président Gaëtan Van Goidsenhoven.

Pour rappel, Pako avait été amené au refuge en taxi. Sa maîtresse, ayant pris l’avion, l’avait envoyé par ce moyen depuis l’aéroport, car il avait été refusé à l’embarquement en raison de sa morphologie qui constituait un risque pour sa santé durant le vol.



SRPA Veeweyde / Facebook

Les chiens brachycéphales ont des narines étroites, un palais mou allongé, et parfois une trachée plus petite, ce qui gêne la circulation de l'air. En avion, en particulier en soute, la baisse de pression atmosphérique et l’oxygène moins abondant aggravent les difficultés respiratoires liées à ces caractéristiques.

“Nous souhaitions que Pako retrouve rapidement un cadre stable”

Gaëtan Van Goidsenhoven avait dénoncé le procédé choisi par la propriétaire. “On va vers quoi alors maintenant : un Uber de l'abandon ?“ se demandait-il alors.

“Nous avons opté pour une issue apaisée mais nous tenons à rappeler que chaque abandon sauvage peut faire l’objet d’un signalement, a-t-il déclaré samedi. Ce type d’agissement n’a rien d’anodin et ne peut être toléré.”

“Nous souhaitions que Pako retrouve rapidement un cadre stable, tout en maintenant un dialogue responsable avec les personnes concernées”, a ajouté le président de l’association.

