« J'ai l'impression que tous les humains vont m'abandonner », des années après son adoption, un chien traumatisé refuse encore de sortir de la voiture (vidéo)

Certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Pour Winston, la peur de revivre un abandon est toujours présente, même après 6 ans d’amour avec sa nouvelle maîtresse. Celle-ci sait heureusement le rassurer avec douceur et patience lorsque son passé revient le hanter.

L’abandon laisse souvent des traces durables, mais avec de la patience et de l’amour, la plupart des chiens réussissent à retrouver confiance. L’histoire de Winston, un Dogue Allemand abandonné, puis adopté par une famille aimante, en est une parfaite illustration.

Les séquelles d’un passé difficile

Malgré 6 années de rêve passées aux côtés de sa maîtresse attentionnée et de son petit frère Otis, Winston garde encore des traces de son passé douloureux. Certains jours, il est incapable de sortir de la voiture sans encouragements, paralysé par la peur d’être à nouveau abandonné.

© @thedanesofatlanta / Instagram

Une vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime montre ce moment déchirant où l’imposant toutou, loin d’être têtu ou paresseux, reste figé sur la banquette arrière, terrifié.

Sa maîtresse explique pour lui dans la légende : « Une fois quelqu'un m'a abandonné et maintenant j’ai l’impression que tous les humains vont m’abandonner », montrant à quel point la confiance de Winston a été brisée. Heureusement, sa maman sait exactement comment réagir dans ce genre de situation.

© @thedanesofatlanta / Instagram

La douce réaction de sa maîtresse

Plutôt que de le presser, sa maîtresse reste patiemment à ses côtés. Assise dans la voiture, elle se penche vers Winston, lui répétant avec douceur que « tout va bien », tandis qu’il la fixe avec des yeux pleins d’inquiétude, toujours figé par la peur.

Son humaine commence alors à le caresser tendrement en lui demandant s’il est prêt à rentrer, mais il se contente de se coucher, hésitant encore.

© @thedanesofatlanta / Instagram

Elle le prend ensuite dans ses bras pour tenter de le rassurer, lui promettant une friandise à l'intérieur. Peu à peu, encouragé par les mots et les gestes apaisants de sa maîtresse, Winston retrouve enfin son naturel et finit par bouger.

« Quand maman veut que je quitte la voiture, je suis vraiment nerveux, ça veut dire que je ne la reverrai plus. Ça me prend un peu de temps pour me rappeler que je suis dans un foyer aimant maintenant. Même si je suis avec ma nouvelle famille depuis 6 ans », explique encore la légende.

Cette touchante publication a suscité plus de 55 350 « J’aime » et des commentaires remplis d’affection, soulignant le lien exceptionnel entre le Dogue Allemand et son humaine.

Même s’il est triste que Winston soit encore marqué par ce traumatisme après toutes ces années, sa maîtresse veille heureusement sur lui et lui rappelle constamment qu’il est chez lui, pour de bon.