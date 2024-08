Un American Bully dévoile toute sa douceur face à des canetons et fait fondre le coeur de millions de personnes (vidéo)

De par leur petite taille, les canetons peuvent vite être terrifiés à l’approche d’un chien. Toutefois, une vidéo publiée sur TikTok le 22 juillet 2024 par @cowgirl.brit prouve que l’amitié entre les espèces demeure possible, et qu’un toutou peut se montrer très doux avec des êtres aussi chétifs.

Dans ce clip relayé par Newsweek, nous observons les petites créatures duveteuses profiter de leur piscine, pendant qu’un American Bully très costaud s’intéresse à eux et les renifle par curiosité. Depuis sa mise en ligne, le clip a été visionné plus de 4 millions de fois et a reçu près de 153 000 mentions « j’aime ».

Un chien doux et patient

« Il est intrigué par ces 2 canetons, mais pas agressif vis-à-vis d’eux. C’est très bien », commente un utilisateur du réseau social. « Mais c’est quoi ces 2 trucs qui flottent et qui bougent ? », s’amuse un autre, qui imagine ce que pense le canidé.

« Quelle bête effrayante ! [Rires.] Une éclaboussure le fait bondir en arrière. J’adore, ce chien est magnifique », écrit une internaute. Face à ce message, la propriétaire de la boule de poils a répondu que son compagnon à 4 pattes était « un gros trouillard ».

Bien sûr, cette dernière surveille de près son partenaire canin pour éviter le moindre accident. Dans une autre vidéo, on peut voir les canetons picorer les babines du toutou, qui fait preuve d’une immense patience.

L’American Bully, un chien massif

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, l’American Bully est une race issue de différents croisements. À l’heure actuelle, ce chien n’est pas reconnu par toutes les organisations canines, comme la Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Il s’agit d’un toutou arborant un physique imposant et une tête large, ainsi que des poils courts. Dans les vidéos partagées par @cowgirl.brit sur TikTok, on constate que l’animal a subi une coupe afin d’avoir les oreilles pointues. Cette pratique est encore autorisée aux États-Unis, mais interdite en France (sauf pour raison de santé).