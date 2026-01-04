Son chien laisse entrer 2 invités surprises qui mettent le salon sens dessus dessous, il le découvre via sa caméra de surveillance (vidéo)

Quand la maison est laissée sans surveillance, certains animaux n’hésitent pas à franchir les limites. Chez un député australien, le salon a récemment été envahi par des invités plutôt inattendus, pour une scène aussi surprenante que drôle. Son chien n’y a pas été étranger.

Député au Parlement du Territoire du Nord, en Australie, Andrew Mackay a récemment fait parler de lui non pas pour un projet de loi, mais pour la visite surprise de son salon par des animaux qui n’étaient pas censés s’aventurer à l’intérieur. Pour ce faire, ils ont bénéficié de la complicité du meilleur ami de l’homme, rapportait CTV News .

Ce soir-là, Andrew Mackay et sa fiancée venaient tout juste de sortir de la maison située à Darwin pour le dîner. Thunder, l’un de leurs chiens, a profité de leur absence pour ouvrir la porte et, ce faisant, laisser entrer 2 de leurs animaux de ferme. Ce qui a donné lieu à une scène cocasse, filmée par la caméra de surveillance du séjour. L’élu, qui l’a pris avec énormément d’humour, a partagé la vidéo le 7 décembre 2025 sur Facebook.

On y voit donc Thunder s’aider de son museau pour pousser la porte coulissante donnant sur le jardin, puis sortir avec son congénère. Un bœuf appelé Sue apparaît ensuite ; il commence par passer la tête à travers la porte, avant d’entrer dans le salon pour inspecter les lieux. Il est bientôt imité par Cricket le cheval qui, après quelques hésitations, se décide à entrer dans la pièce à son tour.

Sue ayant terminé sa visite préfère sortir. Le cheval, lui, passe un peu plus de temps à l’intérieur pendant que son congénère “fait le guet” devant la porte.

Sue et Cricket s’en donnent à coeur joie, Thunder joue les innocents

C’est en consultant les images de vidéosurveillance sur son téléphone qu’Andrew Mackay a pris connaissance de la petite réunion d’animaux improvisée dans son salon. “Pendant l’heure et demie qui a suivi, ils se sont relayés pour jouer à l’intérieur, faisant tomber des objets des placards”, raconte-t-il. Cricket a même éparpillé un peu partout des morceaux de légumes destinés aux poules, histoire de laisser une trace de son passage.



Andrew Mackay MLA : Member for Goyder / Facebook

Lorsque le couple est rentré, il n’a pu que constater les dégâts. Thunder, lui, était bien là pour réclamer des câlins à son maître, faisant mine de ne pas avoir contribué au saccage.

Andrew Mackay MLA : Member for Goyder / Facebook

“Note à moi-même : On ne peut pas faire confiance aux chiens pour la sécurité des portes, peut-on lire de la part d’Andrew Mackay en légende de la vidéo. Le dîner s’est terminé plus tôt hier soir quand j’ai décidé de vérifier la caméra pour animaux et découvert que Thunder avait trouvé comment pousser la porte avec son museau pour l’ouvrir. Heureusement, tous les animaux allaient bien, mais maintenant, ceux de dehors ont découvert la climatisation et ne manqueront sans doute pas d’essayer de revenir.”