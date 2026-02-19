Ce chien qui a peur de franchir les portes a une technique bien à lui pour entrer dans une pièce (vidéo)

Parfois, nos chiens nous surprennent par des stratégies aussi inattendues qu’adorables pour surmonter leurs petites difficultés et angoisses du quotidien. L’un d’eux, filmé par son humaine, a ainsi conquis des centaines de milliers d’internautes grâce à une façon bien particulière de contourner un obstacle domestique que beaucoup de ses congénères franchissent sans y penser.

Un Berger Australien dont le nom n'a pas été révélé a fait réagir de nombreux internautes après la publication d'une vidéo où on le voit adopter une technique de franchissement de portes assez surprenante.

Pour une raison non précisée, ce chien est terrifié à l'idée de franchir les portes, mais il doit bien circuler entre les différentes pièces de la maison de sa maîtresse. Pour ce faire, le quadrupède s'est adapté et a développé une méthode peu orthodoxe, mais qui a le mérite d'être à la fois créative, amusante et attendrissante.

On peut le voir dans une vidéo mise en ligne le 5 février 2026 sur le compte TikTok « @vanessa.thedford ».

Ce chien préfère donc passer le seuil à reculons pour rejoindre son humaine dans la pièce où celle-ci se trouve. Il s'arrête à la limite, évalue la situation, se retourne, puis effectue sa marche arrière. Une fois entré, il se retourne à nouveau pour se remettre en mode marche avant.

« Notre chien a peur des portes et a trouvé sa propre solution au lieu d'affronter sa peur de front », indique le texte incrusté.



Inconfort et anxiété peuvent être à l'origine de cette habitude

Ce comportement, loin d’être anodin ou capricieux et que l'on retrouve chez certains congénères de ce Berger Australien, traduit le plus souvent une forme d’inconfort ou d’appréhension. Bruit de la porte, sol glissant, mauvais souvenir associé au passage ou simple manque de confiance… Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hésitation.

Le seuil représente aussi une transition entre 2 espaces, ce qui peut accentuer l’anxiété chez les chiens sensibles. En reculant pour passer, l’animal probablement à garder un contrôle visuel sur ce qui l’inquiète, une forme d’adaptation face à une situation perçue comme stressante.