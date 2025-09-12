« On va vers quoi maintenant, un Uber de l’abandon ? », un chien livré en taxi au refuge par sa maîtresse partie en voyage

En Belgique, un American Bully a été abandonné d’une manière pour le moins inattendue et choquante. Refusé à l’embarquement pour un vol en raison de sa morphologie à risque, il a été livré au refuge en taxi, sans aucune préparation ni information à son sujet. Cette situation inédite suscite indignation et questionnements chez le personnel de l’association de la région bruxelloise qui l’a pris en charge.

Gaëtan Van Goidsenhoven, président de la SRPA Veeweyde à Anderlecht (Bruxelles-Capitale), et son équipe n’en reviennent toujours pas… En admettant, le matin du jeudi 11 septembre, un chien venant de vivre un abandon surréaliste, ils ont été fortement surpris par le mode opératoire.

D’après L’Avenir , en effet, un American Bully répondant au nom de Pako a été amené au refuge en… taxi. Sa propriétaire, partie en voyage en avion, l’avait envoyé par ce moyen depuis l’aéroport.



Le chien était censé l’accompagner, mais il a été refusé à l’embarquement en raison de sa brachycéphalie (face aplatie), une caractéristique susceptible de mettre sa santé, voire sa vie en danger durant le vol.

“Au lieu de renoncer à ses vacances ou de chercher une solution responsable, elle a pris l’avion seule et a appelé un taxi pour nous envoyer son chien.”, a écrit Gaëtan Van Goidsenhoven sur la page Facebook de l’association.

“Le chauffeur s'est retrouvé totalement au dépourvu avec un chien abandonné sur les bras”, a-t-il ajouté. Les bénévoles ont, eux aussi, eu le sentiment d’avoir été mis devant le fait accompli, devant prendre en charge un animal “sans la moindre information sur lui : ni ses habitudes, ni ses soins, rien.”

“Cette livraison express d’un animal est inacceptable”

On imagine la confusion que Pako devait éprouver en se retrouvant ainsi séparé de sa maîtresse, à bord de la voiture d’une personne qu’il ne connaissait pas, puis dans un endroit totalement nouveau pour lui, le refuge en l’occurrence.



“Cette livraison express d’un animal est inacceptable, a dénoncé le président de la SRPA Veeweyde. On va vers quoi alors maintenant : un Uber de l'abandon ? Nous espérons que de pareils cas fassent l'objet de poursuites sérieuses.”

Des poursuites, il pourrait effectivement en être question si la propriétaire ne se manifeste pas. “Sans retour concret de sa part, une plainte pour abandon sauvage sera déposée”, promet l’association.

Pako est entre de bonnes mains, en attendant la suite des évènements. Si ses bienfaiteurs ont “le moral au plus bas”, le canidé, lui, “reste calme, doux et sociable malgré ce qu'il vient de vivre”.