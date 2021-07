Une rencontre inattendue permet de sauver la vie d'un chien au visage atypique

Frankie revient de loin. Le petit chien, né avec des poils poussant dans les yeux, a frôlé la mort. Lorsqu'elle l'a découvert, Tracey Smith n'a pas hésité un seul instant avant de lui tendre la main.

Tracey Smith, 43 ans, a aperçu l'animal lors d'une livraison de pièces de voiture dans une ferme. Elle a été surprise d'observer des touffes de poils dans ses yeux.

L'un des ouvriers rencontré sur place a annoncé à l'Américaine que le chien serait abattu parce qu'il « n'était d'aucune utilité pour eux, et ne pourrait jamais être vendu en raison d'une déficience visuelle », rapporte Daily Mail.

La quadragénaire au grand cœur a proposé de le ramener chez elle. Tracey Smith a sauvé Frankie.

© Mercury Press & Media

L'état de Frankie demeure un mystère

Sa nouvelle propriétaire l'a transporté chez le vétérinaire. Ce dernier s'est montré perplexe quant à son état particulier, et a conseillé de le surveiller attentivement pour déterminer si oui ou non il était aveugle. « Je l'ai fait et quand j'ai commencé à l'emmener en promenade, j'ai constaté qu'il courrait très bien sur le terrain », a expliqué Tracey Smith.

Après avoir révélé cette information au praticien, il a supposé que Frankie avait 2 kystes derrière les yeux. D'après lui, ils seraient à l'origine de ces mystérieux poils poussant à travers ses globes oculaires.

© Mercury Press & Media

Tracey Smith a indiqué que son compagnon à 4 pattes ne souffrait d'aucune douleur et jouissait d'une bonne santé. Et son originalité ne cesse de surprendre les autres.

« J'ai posté un message sur Facebook qui a provoqué de nombreuses réactions. Tout le monde a dit qu'il était charmant – même si une personne pensait que j'avais photoshoppé les poils dans ses yeux ! », a déclaré sa propriétaire.

© Mercury Press & Media

Frankie est très aimé, malgré sa différence

Bien qu'il soit différent des autres chiens, Frankie mène une existence agréable auprès de Tracey Smith et de sa compagne, Alex. Il se montre très fidèle envers les membres aimants de son foyer.

© Mercury Press & Media

« Lorsque je sors, il m'attend toujours à la fenêtre, et il est tout le temps à mes côtés quand je suis à la maison », a confié Tracey Smith. Cette dernière est heureuse de l'avoir sauvé de la ferme, où il risquait d'être abattu en raison de sa différence.

© Mercury Press & Media

Frankie est devenu un membre incontournable de la famille et nage dans un océan d'amour au quotidien.