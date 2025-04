L’excitation émouvante d’un chien partant vers sa maison après avoir passé 683 jours au refuge (vidéo)

La fin du mois de mars 2025 a marqué un tournant pour Yankee, un chien resté au refuge pendant près de 2 ans. Un des bénévoles qui s’occupait de lui a décidé de l’adopter, marquant ainsi le début d’une nouvelle et belle vie pour lui. Les autres sauveteurs ont alors célébré dignement son départ en lui réservant notamment une belle haie d’honneur.

Si les yeux des membres du Saginaw County Animal Care & Control, refuge du Michigan (États-Unis), étaient pleins de larmes il y a quelques jours, ce n’était pas à cause d’une mauvaise nouvelle. Au contraire, c'était parce que Yankee, le plus ancien résident de l’établissement, est parti rejoindre sa maison pour la vie après 683 jours d’attente. Une adoption marquante et réconfortante pour tous ceux qui l’avaient côtoyé.

Rachel Horton, la directrice du centre, était la première ravie de cette nouvelle. Elle avait accueilli Yankee en 2023 sans imaginer qu’il serait encore là des mois plus tard. Peu d’adoptants s’intéressaient à lui, certainement à cause de sa stature, comme l’expliquait la bienfaitrice à Newsweek.

Le quadrupède a tout de même intéressé une famille entre-temps, mais a vite été ramené au refuge. Ses propriétaires éphémères avaient du mal à concilier leur vie et celle de leurs enfants avec un animal. C’était donc une désillusion pour le quadrupède, qui n’a toutefois jamais perdu espoir grâce aux bienfaiteurs du refuge.

Saginaw County Animal Care & Control / Facebook

Il méritait d’être aimé

Ces derniers ont toujours tenu à ce qu’il soit heureux et qu’il ne s’ennuie pas malgré le temps passé sur place. Yankee était un chien plein de vie, alors il était inconcevable de le laisser perdre le moral au chenil. Par exemple, Rachel rapportait qu’il bénéficiait de 3 promenades par jour et qu’il recevait beaucoup de jouets.

Grâce à l'implication des bons Samaritains, le toutou ne semblait pas se rendre compte qu’il vivait au refuge depuis si longtemps. Pourtant, tout le monde s’accordait sur le fait qu’il méritait d’avoir sa propre famille et sa maison. Un rêve qui semblait inatteignable jusqu'en mars dernier, quand l’un des membres de l’organisme a décidé de l’adopter.

Des au revoir dignes de ce nom

Il s’agissait d’une excellente nouvelle pour le personnel et, bien sûr Yankee, qui coulait sa seconde année au refuge. Il allait avoir sa maison et quelqu’un sur qui compter pour le restant de ses jours ! Pour les membres de l’association, il était nécessaire de lui rendre un hommage digne de ce nom le jour de son départ. Alors, une vingtaine de personnes était présente pour lui dire au revoir.

Une haie d’honneur a été réalisée et le toutou est passé au milieu de ses meilleurs amis, l’air joyeux. Il a traversé le couloir de cette façon vers la sortie du refuge. Depuis, il s’est très bien installé dans sa maison et nage dans le bonheur : « Il se sent comme chez lui », indiquait sa nouvelle propriétaire.