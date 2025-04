Un chiot aveugle et sourd cesse de pleurer en rencontrant un âne ayant pourtant la réputation de détester les chiens (vidéo)

Sunny Acres est à la fois une ferme et un sanctuaire pour animaux. La famille propriétaire y accueille, en effet, des chiens, des chats, des chevaux et des ânes, notamment ceux qui sont en difficulté en raison de leur âge, état de santé ou handicap.

L’un des pensionnaires de Sunny Acres est une jeune femelle Berger Australien sourde et aveugle. Elle répond au nom de Cher. Depuis son arrivée, le chiot n’arrêtait quasiment pas de pleurer.

Bien que terrifiée, Cher a pu rencontrer un animal qui avait la réputation de ne pas aimer les chiens. Il s’agit de Pedro, un âne miniature.

Il avait été adopté 3 ans plus tôt par les propriétaires de Sunny Acres. 3 jours après l’arrivée de Cher, ils ont décidé de lui présenter cette dernière. En fait, c’est le chiot qui est allé à la rencontre de l’équidé.



fortheloveofsmiley / Instagram

Comptant sur son odorat pour s’orienter et trouver Pedro, la petite Aussie double merle – une particularité qui est en grande partie à l’origine de sa surdité et de sa cécité – s’est approchée de l’enclos, puis s’est mise à frotter sa tête contre celle de l’âne. Celui-ci a tout de suite accepté cette manifestation d’amitié et de tendresse, et y a répondu par des mouvements tout aussi doux et bienveillants.

« La vie est belle, peu importe comment on la perçoit »

Ce magnifique échange a perms au chiot de se rasséréner, puisqu’il s’est immédiatement tu, et de faire le plein de confiance. Il a également été bénéfique pour Pedro, qui commence probablement à surmonter sa crainte des chiens. On peut d’ailleurs voir un Berger Allemand adulte rejoindre Cher et faire la connaissance de l’âne vers la fin de la vidéo, postée sur le compte Instagram « @fortheloveofsmiley » et relayée par PetHelpful. La voici :

A lire aussi : 2 chiens ayant une relation fusionnelle ne peuvent s'empêcher de se câliner durant la sieste (vidéo)

« Avec un peu d'amour et beaucoup d'amis, elle est devenue un petit chiot confiant qui apprend à apprécier le monde qui l'entoure en utilisant uniquement son odorat et son toucher, peut-on lire au sujet de Cher dans cette publication. La vie est belle, peu importe comment on la perçoit. »