Une chienne à la douceur exceptionnelle repérée dans un refuge à l'étranger fait un long voyage pour changer de vie

Une chienne errante a fait un long voyage pour prendre un nouveau départ en France grâce à une association francilienne et attend désormais de rencontrer sa famille pour toujours, rapporte Belles & Gals.

Elle possède une magnifique robe noire et répond au nom de Cassie. Cette chienne avait connu un début de vie plutôt pénible, puisqu’elle errait dans les rues roumaines avant de se retrouver dans un refuge local. Ce n’était évidemment pas l’environnement idéal pour elle, mais la situation allait très vite changer.



Solicanin / Facebook

Son histoire avait attiré l’attention de l’équipe de Solicanin, une association basée à Argenteuil dans le Val-d’Oise. Le refuge a fait part de sa disposition de l’accueillir, puis le transfert de l’animal a finalement pu avoir lieu.

Peu après son arrivée en France, Cassie a été confiée à une famille d’accueil habitant la Seine-et-Marne. Elle n’a pas mis longtemps à confirmer tout le bien que l’on pensait d’elle. La chienne s’épanouit en apprenant les bases de la vie à la maison et surmonte petit à petit ses quelques craintes, comme celles liées à certains bruits domestiques (télévision, aspirateur…).



Solicanin / Facebook

Elle a tout pour combler sa future famille de bonheur

Tous ceux qui ont pu la côtoyer ont pu constater à quel point Cassie est tendre, friande de câlins, de jeux et d’interactions avec les humains et ses congénères. Elle a également pu rencontrer des chats et des chevaux, et tout s’est bien passé.

D’après Solicanin, Cassie est une chienne énergique et qui a donc besoin d’activité et de longues promenades. L’association souligne également qu’elle supporte assez bien le fait d’être seule à la maison.

A lire aussi : Une femme abandonne son chien au refuge en raison de son déménagement en maison de retraite, mais le récupère lorsqu'elle apprend que l'établissement accepte les animaux (vidéo)



Solicanin / Facebook

Cassie continue de profiter de l’amour et du bonheur que lui apporte sa famille d’accueil, en attendant qu’on lui trouve un foyer aimant rapidement, idéalement en Île-de-France. Elle est, en effet, d’ores et déjà disponible à l’adoption.