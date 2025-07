Une chienne policière à la retraite a pour nouvelle mission de veiller à la santé de sa maîtresse

Donja, femelle Berger Allemand de 7 ans, a pris sa retraite plus tôt que prévu. Elle a, en effet, travaillé pendant 3 ans et demi au sein de la police du ministère de la Défense britannique (Ministry of Defence Police) avant de raccrocher son harnais de service à cause de problèmes de santé.



La chienne est, en effet, atteinte de spondylose dégénérative de la colonne vertébrale. Elle reçoit soins et affection de la part de sa famille, son maître-chien Ash Collins l’ayant adoptée. Il vit désormais aux côtés de celui-ci et de sa femme, Heidi Collins, dans le Wiltshire (sud-ouest de l’Angleterre).

Elle s’est d’ailleurs vu confier une nouvelle mission auprès de cette dernière. Elle veille sur la quadragénaire qui souffre d'endométriose, de fibromyalgie et du syndrome des ovaires polykystiques.

« Elle ne me quitte pas et insiste pour me suivre, me surveiller de près et s'allonger à mes côtés lorsque je ne me sens pas bien », dit Heidi Collins de Donja à la BBC.

« C'est difficile pour elle de sauter sur le lit à cause de ses problèmes de dos, mais quand j'ai mal et que je suis coincée au lit, elle le sait et saute pour se blottir contre moi », poursuit la maîtresse de la chienne.



« Elle sait comment me remonter le moral »

Donja se montre encore plus attentionnée depuis la récente intervention chirurgicale subie par Heidi Collins. « Elle sait comment me remonter le moral, explique l’intéressée. Quand j'ai besoin de retrouver le sourire, elle m'apporte un jouet ou se met à côté de moi pour un câlin. »



Le couple bénéficie du soutien de la Thin Blue Paw Foundation pour répondre aux besoins de la chienne. L’association, qui réhabilite et protège les chiens policiers en activité et retraités, prend en charge les médicaments et la nourriture de Donja.

« Après tout ce que Donja a fait, il est juste qu'elle puisse profiter de sa retraite sans douleur », a déclaré Kieran Stanbridge, président de la Thin Blue Paw Foundation.