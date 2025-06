Un homme au grand coeur fait tout pour sortir cette chienne incomprise du refuge, allant jusqu’à acheter une maison

Rien ne laissait présager un aussi bel avenir pour Roxie. Cette chienne au passé compliqué et s’étant longtemps enfermée dans la méfiance a pourtant vu sa vie basculer grâce à un bénévole au grand cœur. Leur rencontre a tout changé, au point de pousser cet homme à bouleverser ses projets pour lui offrir la maison et la vie qu’elle méritait.

Roxie, chienne croisée de 8 ans, était constamment sur la défensive depuis son arrivée en avril 2023 au refuge Second Chance Animal Services, situé à East Brookfield dans le Massachussetts (Etats-Unis). Elle y avait été amenée par son maître, qui n’était plus en mesure de la garder.

Elle avait clairement eu une socialisation insuffisante pendant sa jeunesse. Avec l’environnement agité du refuge, cela constituait un bien mauvais cocktail qui faisait que Roxie « montrait les crocs, grognait et aboyait » quand Mike Byrnes l’avait rencontrée pour la première fois, raconte Lisey Good, directrice du développement chez les Second Chance Animal Services, à People.



Mike Byrnes

Il en fallait toutefois plus pour intimider Mike Byrnes et le dissuader de venir en aide à cette chienne. Bénévole expérimenté, il avait l’habitude de travailler avec « les chiens qui ont des problèmes de comportement ». L’homme dit comprendre Roxie, « qui a l'impression de ne pas être à sa place et qui cherche la sienne. »

Il la voyait plusieurs fois par semaine pour la familiariser avec sa présence et tenter de gagner sa confiance. « Il lui a fallu quelques visites pour qu’elle s'habitue à moi, puis presque 3 semaines avant que je puisse lui mettre une laisse sans qu'elle ait peur », se souvient Mike Byrnes.

Des liens extrêmement forts

Quand il a découvert qu’elle était motivée par la nourriture, en particulier le poulet, le rapprochement s’est accéléré. Il a commencé à s’amuser avec elle avec des jouets dans la cour, puis à l’emmener en randonnée dans les bois environnants.

Les liens qui se sont tissés entre eux étaient si forts que Mike Byrnes a voulu l’adopter. Malheureusement, il ne pouvait pas le faire à l’époque, car il habitait une résidence où les animaux de compagnie étaient interdits.

Mike Byrnes n’a pas baissé les bras pour autant. Depuis des années, il songeait à acheter une maison. Sa rencontre avec Roxie l’a poussé à hâter la concrétisation de ce projet. Alors qu’il mettait de l’argent de côté dans ce but, il continuait de prendre soin de la chienne, de la promener et de renforcer leur complicité.



Lisey Good

« Elle désirait vraiment quelqu'un qui l'aime et soit patient avec elle »

En avril 2025, il a finalement acquis la maison de ses rêves à Monson, toujours dans le Massachusetts. Dans la foulée, il a officiellement adopté Roxie. « Cette maison, je l’ai été achetée pour elle, dit-il. Il fallait que je la sorte du refuge. 2 ans, c'était trop long. »

Aujourd’hui, Roxie est une chienne bien plus détendue et heureuse. Elle n’est plus sur ses gardes et elle suit son humain partout. Elle s’est même liée d’amitié avec Millie et Harry, les chats de Mike Byrnes.

« Il s’est avéré qu'elle mourait d'envie d'être aimée. Elle désirait vraiment quelqu'un qui l'aime et soit patient avec elle », conclut-il.

Mike Byrnes