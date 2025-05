Une randonneuse voyant une chienne coincée sur une falaise appelle les secours qui apprennent qu'on la cherchait depuis 2 mois

Le site naturel des Kentucky River Palisades offre un spectacle époustouflant, entre cours d’eau, étendues boisées et falaises notamment. Récemment, une randonneuse du comté de Mercer, dans le Kentucky (Etats-Unis), s’y promenait quand elle a été interpellée par un bruit étrange provenant de l’autre côté de la rivière qu’elle longeait.

Elle s’est approchée pour mieux comprendre la situation et s’est ainsi rendu compte qu’une chienne était en grande détresse ; elle était coincée sur la paroi rocheuse escarpée en face d’elle, 30 mètres au-dessus du sol.



Elle a immédiatement prévenu les secours. Peu après, une équipe de pompiers est arrivée sur les lieux, bientôt rejointe par des agents animaliers et des sauveteurs du Jessamine County Emergency Management.

« Nous savions que si nous ne l’aidions pas, elle n’aurait aucun moyen de se libérer », explique Johnny Adams, directeur de ce service de secours, à The Dodo.

Les intervenants ont commencé par un survol de la zone à l’aide d’un drone afin de disposer d’une vue d’ensemble sur la situation et réfléchir à la meilleure approche à adopter. Il a ensuite été décidé de faire descendre un secouriste en rappel jusqu’à l’emplacement de la chienne.

Tout le monde retenait son souffle, notamment car personne ne pouvait prévoir la réaction de l’animal. « Lorsque le sauveteur a accédé à la falaise, il craignait qu'elle essaie de sauter en ayant peur de lui, indique Johnny Adams. Il s'est assis sur la falaise et l'a appelée. Elle a fini par s'approcher de lui, ce qui lui a permis de la saisir. Il lui a alors mis une muselière et un harnais, et une fois sa confiance gagnée, elle n'a plus manifesté aucune agressivité. »



Après le sauvetage, les retrouvailles tout aussi inespérées

La rescapée tremblait encore, mais elle était enfin en sécurité. Ses sauveurs ont pu voir à quel point elle était maigre. Elle était probablement prise au piège depuis plusieurs jours.

Ils l’ont passée au lecteur de puce d’identification et elle en portait bien une. Grâce à cela, ils ont pu joindre la propriétaire de la chienne, qui n’en revenait pas. Cela faisait près de 2 mois qu’elle la recherchait désespérément.



Appelée Bailey, la chienne a vécu de joyeuse retrouvailles dans la foulée de son sauvetage. « Bailey était si heureuse de voir sa maman qu'elle a sauté dans ses bras », peut-on lire sur la page Facebook du Jessamine County Emergency Management.