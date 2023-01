2 chiens tombés dans une rivière déchaînée déclenchent l'intervention héroïque des pompiers

Des pompiers californiens ont sauvé 2 chiens tombés dans une rivière dont le débit était gonflé par des pluies torrentielles, rapportait FOX Weather.

Le sauvetage a eu lieu le jeudi 5 janvier à Goleta, dans la banlieue de Santa Barbara. La ville est traversée par la rivière San Jose, dont les flots étaient déchaînés après le passage d’un cyclone. La veille, de très grandes quantités de pluies étaient tombées dans la région.

2 chiens sont tombés dans le cours d’eau et commençaient à être emportés par le courant. Celui-ci et les hautes parois en béton les empêchaient de regagner la rive à la nage. Désespéré, leur propriétaire a appelé les secours.

Ce sont les pompiers du comté de Santa Barbara qui sont intervenus en urgence. A leur arrivée, l’un des quadrupèdes avait trouvé refuge sur une sorte de grande caisse au milieu de la rivière. L’objet était ballotté dans tous les sens, et l’animal devait sans cesse changer de position pour ne pas retomber dans l’eau.



Scott Safechuck / Twitter

Une équipe de 3 secouristes a déployé des cordes pour le ramener près de la berge, puis a pu le hisser jusqu’à elle.

Un autre trio de pompiers s’est occupé du 2e chien. Ils sont descendus dans la rivière, ont rattrapé le toutou, puis ont avancé jusqu’à l’endroit où leurs collègues les attendaient pour les aider à remonter.



Scott Safechuck / Twitter

Indemnes, les 2 chiens ont été séchés et ont pu retrouver leur maître.

A lire aussi : Des nouvelles de Lilo, le chien abandonné avec une note déchirante par sa propriétaire en proie à des difficultés financières

#DogRescue: San Jose Creek, adjacent to S. Kellogg Ave, Goleta, 2 dogs in swift water for approx. 1mi. SBC Fire/Swift Water Rescue,animal control, SBSO. Dog #1 rescued w/FF on ropes. Dog #2 rescued by FF 3 person team, entered water, escorted downstream to safety. CT8:32am pic.twitter.com/1WosaqlWFE