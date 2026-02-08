Pour sa première nuit en sécurité, ce chien victime d'abandon ose enfin baisser la garde et savourer ce moment (vidéo)

Parfois, il ne faut que quelques heures pour qu’un chien découvre une réalité qu’il n’avait jamais connue. Lorsqu’un bénévole décide d’accueillir temporairement un animal au passé difficile, chaque petit geste compte et peut révéler des instants émouvants.

Scott Corbett, fondateur de l’organisation 4EverTails, accueille régulièrement des chiens en quête d’un nouveau départ pour les aider à renouer avec la vie de famille et ainsi les préparer à l’adoption. Il met aussi ses talents de photographe au service des canidés qui vivent dans les refuges, les faisant ainsi apparaître sous leur meilleur jour pour augmenter leurs chances d’être adoptés.

On se souvient qu’il était justement en pleine séance photo avec une chienne appelée Sandstorm lorsque cette dernière était repartie en compagnie de ses adoptants. Il avait également été père d’accueil pour ce chien abandonné et qui avait renoué avec l’espoir grâce à lui.

Récemment, Scott Corbett a de nouveau fait parler de lui en accueillant un Pitbull victime d’abandon, lui aussi, et qui avait été découvert errant dans les rues du sud de Chicago, dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis).

En lui ouvrant temporairement les portes de son foyer, le bénévole au grand coeur a permis à ce canidé de vivre sa toute première nuit de confort et de sécurité. Le quadrupède a pleinement profité de cette expérience.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 18 janvier 2025 sur le compte TikTok “@4evertails”, où elle a généré des centaines de milliers de vues, et relayée par PetHelpful :

@4evertails My first night at home! I had the longest day… My new human didn’t know he needed a bath too. But I made sure he got in the tub. I’m still learning how to eat out of a bowl, but I’m starting to like this place. Follow @4evertails to see my journey ???? ? original sound - ???????????????????????????????????????????? ????

Détente et bonheur

Ce chien extrêmement affectueux a d’abord eu droit à un bon bain. Scott Corbett a d’ailleurs dû déployer des trésors de créativité pour le convaincre de se laisser laver. Le jeune homme lui a ensuite servi un savoureux repas, puis le loulou a pu se coucher. Son petit rituel, ayant consisté à préparer son couchage pour le rendre encore plus douillet avant de s’allonger est des plus touchants.

@4evertails / TikTok

Le voir ainsi réaliser qu’il n’a plus rien à craindre et peut enfin totalement se détendre est un pur bonheur.