« Une pure émotion et un moment de bonheur », séparé de son meilleur ami, un chien lui fait une visite surprise durant son hospitalisation (vidéo)

Pablo et Rio sont inséparables. Après leur sauvetage en Inde, ils ont emménagé au Canada avec leur nouvelle famille. Depuis, les 2 toutous coulent des jours heureux. Mais récemment, leur vie a basculé : l’un des chiens a subi une crise cardiaque et s’est retrouvé aux urgences vétérinaires.

Megha et Vijay Kaushik, qui vivent actuellement au Canada, ont accueilli leurs 2 boules de poils adorées en Inde. Chaque jour, le couple contemple la merveilleuse amitié qui unit Pablo et Rio. Inséparables, les toutous savourent une vie de bonheur patte dans la patte.

Mais comme le rapporte Newsweek, un événement terrible s’est produit le 6 juillet dernier. Rio « a eu des convulsions et son corps s’est raidi », déclare son adoptante. L’animal a ensuite cessé de respirer.

Une épreuve difficile

Megha a alors pratiqué la réanimation cardiopulmonaire sur son chien. Peu après, Rio est revenu à lui en hurlant, précisent nos confrères d’outre-Atlantique. Il a ensuite été emmené d’urgence chez le vétérinaire le plus proche, puis transféré au Toronto Animal Health Partners.

Rio est resté une semaine en soins intensifs, puis a bénéficié de plusieurs jours de soins postopératoires. Durant ces journées longues et éprouvantes, Pablo était pétri de chagrin, comme le reste de la famille. Triste d’être séparé de son meilleur ami, il a arrêté de se nourrir.

Des retrouvailles émouvantes

Par la suite, le couple a été autorisé à rendre visite à Rio avec Pablo. « Ce moment était à la fois une pure émotion et un moment de bonheur », confie Megha. Dans une vidéo publiée sur Instagram, nous pouvons contempler les douces retrouvailles entre les 2 chiens.

Heureux de revoir son fidèle acolyte, Rio ne pouvait pas s’empêcher de pleurer. Cette entrevue a permis de remonter le moral des toutous, et de donner suffisamment de forces au patient pour continuer à se battre.

© @kmegha.2012 / Instagram (capture d'écran)

Depuis sa mise en ligne, le clip a récolté plus de 59 000 mentions « j’aime ». De nombreux internautes ont exprimé leur soutien dans la section dédiée aux commentaires, et ont demandé des nouvelles.

Aujourd’hui, Rio est de retour à la maison. Il se rétablit doucement, et a la chance de pouvoir compter sur le soutien inébranlable de tous les membres de son foyer, dont son meilleur ami de toujours, Pablo.