Autrefois affamé dans la rue, ce chien rescapé s'endort désormais paisiblement sous les caresses de son adoptante (vidéo)

Autrefois livré à lui-même dans la rue à l'état de chiot affamé, le chien Indie mène aujourd'hui une vie paisible et sécurisante auprès de son adoptante Vicky. Devenu extrêmement attaché à sa maîtresse, l'ancien canidé errant a ému des dizaines de milliers d'internautes sur TikTok dans une vidéo le montrant endormi sereinement sur un lit confortable.

La vie d'Indie avait très mal commencé, mais celle que ce chien à la robe bringée connaît désormais est faite d'amour et de bonheur. Il le doit à une jeune femme prénommée Vicky et qui a changé son destin en l'adoptant.

Âgée de 22 ans et postant régulièrement d'adorables vidéos d'elle et de son ami à 4 pattes sur le compte TikTok « @indieandvicky », elle a mis en ligne, le 17 février 2026, une séquence particulièrement émouvante, où on la voit le caresser tendrement pendant qu'il est endormi sur un lit confortable.

« Quand je pense que c'est ce même chien qui devait dormir dehors dans la rue », indique Vicky dans le texte incrusté. « Mon petit garçon n'aura plus jamais à s'en soucier », peut-on également lire dans la légende de cette publication.

D'après son adoptante, Indie était extrêmement mal en point lorsqu'il avait été découvert et secouru. Il n'était alors qu'un tout jeune chiot maigre, affamé, perdu et livré à lui-même.

Tout cela n'est toutefois plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, il est en pleine forme, il mange à sa faim, ne connaît que le confort et la sécurité et mène une vie heureuse. Surtout, il reçoit toute l'affection de Vicky au quotidien. Il ne manque d'ailleurs pas de lui en offrir en retour.



@indieandvicky / TikTok

D'animal livré à lui-même à « chien velcro »

Elle explique d'ailleurs qu'il est un véritable « chien velcro », car il est très attaché à elle au point de la suivre absolument partout.

La vidéo en question, que relaie Newsweek , est devenue virale, ayant généré des dizaines de milliers de vues. La voici :

Cette scène et l'histoire d'Indie montrent à quel point l'impact que peut avoir le sauvetage d'animaux errants, abandonnés ou maltraités est important. Il l'est autant pour les rescapés eux-mêmes que pour les personnes qui leur ouvrent les portes de leur cœur et de leur foyer.