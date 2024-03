Un pompier retrouve sa chienne inanimée dans la piscine et se lance dans une réanimation cardio-pulmonaire de la dernière chance

Andy a été le témoin d’une scène atroce. Tandis qu’il se rendait dans le jardin avec sa femme et son fils, les 3 ont découvert la chienne de la famille inanimée dans la piscine. Elle ne respirait plus, mais son maître, pompier de profession, savait qu’il restait encore un peu d’espoir et a entamé un massage cardiaque. Grâce à sa réactivité, puis ultérieurement, à celle des équipes soignantes, le canidé a rouvert les yeux.

Andy, Kim Brocchini et leur femelle croisée Yorkshire Terrier et Caniche Whitney ont reçu la visite de leur fils Will dans leur maison de Sacramento, en Californie (États-Unis). Ce dernier était accompagné de ses chiens pour une après-midi en famille. Cependant, cette journée qui s’annonçait joyeuse a été ternie par un incident dramatique : la noyade de Whitney.

Le trio a découvert la petite chienne de 3 ans dans la piscine, mentionnait DVM 360. Son corps flottait à la surface, face contre l’eau. Will a immédiatement sauté pour la repêcher, mais elle est restée inanimée : « Whitney n'avait pas de pouls lorsque Will l'a sortie de l'eau [...] Elle ne respirait pas et ses yeux étaient ouverts et fixes, totalement insensibles » témoignait Andy dans un communiqué de presse.

Il s’est servi de son expérience de pompier

Malgré l’horreur de la situation, Andy a gardé son sang-froid afin de prendre les bonnes décisions. En tant que pompier, il savait comment effectuer une réanimation cardio-pulmonaire, d’autant plus qu’il avait récemment été formé pour appliquer cette technique sur les animaux. Après 10 minutes de manœuvre, Whitney s’est mise à inspirer, mais restait inconsciente.

Son maître avait repéré du sang dans sa bouche, signe d’une blessure interne. Sa femme et lui l’ont donc emmenée en urgence dans une clinique vétérinaire, où les spécialistes lui ont décelé un œdème pulmonaire et une pneumonie par aspiration. Elle a par la suite été conduite dans un centre de soins plus spécialisé pour recevoir un traitement approfondi.

Une équipe dévouée

Sur place, Whitney a été placée sous oxygène pendant 6 jours et a doucement retrouvé sa fonction pulmonaire. Les vétérinaires ont veillé sur elle 24 heures sur 24. De leur côté, Andy et Kim rendaient visite chaque jour à la boule de poils. Laquelle a fini par sortir de la clinique après plusieurs semaines d’hospitalisation.

Le dernier bilan de contrôle a montré qu’elle avait récupéré la totalité de sa fonction pulmonaire, malgré une cicatrice encore visible sur ses organes. Elle était désormais prête à reprendre les promenades, les jeux et plus généralement, la vie aux côtés de ses maîtres. Ceux-ci ont remercié les vétérinaires pour leur dévouement : « Nous sommes très reconnaissants pour la façon dont ils nous ont traités, nous et Whitney. Nous avons été tellement impressionnés par leur niveau de professionnalisme » déclarait Andy.

