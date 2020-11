Inquiet à l'idée d'être séparé de son meilleur ami, ce Pitbull sombre dans la mélancolie quand il se retrouve seul dans sa cage !

Inséparables depuis leur plus jeune âge, 2 chiens qui s’étaient retrouvés dans un refuge ont très mal vécu le fait d’être privés l’un de l’autre, même temporairement. Heureusement, la suite des évènements a été beaucoup plus joyeuse pour eux.

Rocky et Schwabo, âgés respectivement de 11 et 9 ans, vivaient chez une personne qui, malheureusement, ne pouvait plus les garder en raison de son âge, mais aussi après un désaccord avec le propriétaire de son logement. Leur maître n’a eu d’autre choix que de les confier au refuge local, celui du comté de Miami-Dade en Floride, comme le raconte Animal Channel.

Les 2 chiens ont toujours été ensemble. La moindre minute de séparation les plonge dans un grand désarroi, surtout en ce qui concerne Schwabo. Le Pitbull voit un véritable grand frère en Rocky et ne supporte pas d’être loin de lui.

A leur arrivée au refuge, les bénévoles ont toutefois dû les séparer provisoirement, au grand dam des compères. Si Rocky était tout de suite disponible à l’adoption, son ami, lui, devait être placé dans une autre partie de l’établissement, car il souffrait d’arthrose et devait rester en observation quelque temps.

Schwabo a pleuré sans cesse pendant des jours. Les bénévoles en ont été particulièrement émus et ont ainsi eu la confirmation que l’un et l’autre ne devaient en aucun cas être éloignés trop longtemps l’un de l’autre.

Pourtant, cela a bien failli arriver. Un adoptant a, en effet, contacté le refuge car il était intéressé par Rocky. Finalement, la personne s’est désistée, ce qui était une bonne nouvelle pour Schwabo, car cela signifiait qu’ils allaient pouvoir rester ensemble. Lors de leurs retrouvailles, les 2 chiens ont laissé exploser leur joie.

Jani Bradford, l’une des bénévoles, a partagé leur histoire sur Facebook en espérant que quelqu’un adopte le duo. Quelques jours après la publication, son souhait a été exaucé ; avec l’aide de l’association Doghouse Rescue Academy, une famille est venue voir Rocky et Schwabo et est tombée sous leur charme. L’adoption a été officialisée. Les 2 frères n’auront plus à craindre d’être séparés…