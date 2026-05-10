Ce Golden Retriever réalise son rêve en rencontrant les chats du refuge qu’il observe chaque jour par la fenêtre (vidéo)

Habitué à admirer les chats derrière la vitre d’un refuge, Harry a finalement pu en rencontrer un pour de vrai, avec une surprise à la clé. Plus attiré par les jeux et les câlins que par sa nouvelle amie féline, le Golden Retriever a surtout conquis les bénévoles, ravis de cette visite pas comme les autres.

On ne vous apprendra rien en vous disant que les Golden Retrievers sont des chiens sociables et amicaux à souhait. Harry ne fait assurément pas l'exception, lui qui adore se faire de nouveaux amis chaque jour, aussi bien parmi ses congénères qu'auprès des représentants d'autres espèces, en particulier les chats. Harry est aussi très curieux.

Tous les jours lors de sa promenade, il s'arrête devant le refuge local, celui de l'association Tails Together Co basée à Evanston, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis). Il se poste alors face aux grandes vitrines de la structure d'accueil et prend le temps d'observer les chats qui y vivent et qui attendent de rencontrer leurs futurs adoptants.

C'est ce que l'on peut voir dans cette vidéo mise en ligne le 25 avril 2026 sur le compte TikTok de Tails Together Co et que relaie Parade Pets :

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Il s'agit d'un rituel quotidien auquel il tient énormément et auquel sa maîtresse se plie sans broncher. L'attitude touchante du chien a fini par attirer l'attention du personnel du refuge, qui a décidé de l'inviter à rencontrer quelques-uns de leurs pensionnaires félins. Une décision facilitée par le caractère viral de la première vidéo, qui a généré plus de 4,2 millions de vues sur le réseau social.



tailstogetherco / Instagram

Des jouets et des câlins pour Harry

Tails Together Co explique que Harry n'avait jamais eu d'interactions directes avec des chats auparavant, et que c'était donc une grande première pour lui. Les bénévoles l'ont présenté à la « chatte la plus amicale » du refuge, appelée Virginia.

La minette tabby est, en effet, restée très calme pendant la visite du Golden Retriever, mais celui-ci semblait davantage intéressé par ses jouets. Il a certainement apprécié ce moment partagé avec Virginia, mais il a aussi et surtout passé beaucoup de temps à jouer avec les membres du personnel de Tails Together Co et à profiter de leurs caresses.

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Il en gardera sans nul doute un excellent souvenir. Du côté des bénévoles, en tout cas, son passage n'a laissé personne indifférent.