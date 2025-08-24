Une propriétaire prouve qu’adopter un Pitbull comme chien de garde n’est pas forcément une bonne idée (vidéo)

Depuis des décennies, les Pitbulls sont catégorisés comme étant des chiens violents et agressifs. Certaines personnes, pas toujours bien intentionnées, s’en procurent même pour leur propre protection. Toutefois, une propriétaire a souhaité rappeler qu’ils sont de véritables crèmes en réalité, et que beaucoup préfèrent les sessions canapés aux tours de garde dans le jardin.

Jennifer Wallace, une internaute suivie par plus de 70 mille personnes sur Instagram, partage sa vie avec 2 Pitbulls nommés Toby et Tilly. Si les toutous peuvent être intimidants au premier abord, leurs fans sur les réseaux sociaux savent à quel point ils sont gentils. Une vidéo récemment postée par leur maîtresse et partagée par Yahoo Life vient le confirmer.

Quand Jennifer a décidé d’adopter les chiens, qui venaient d’un refuge, elle ne s’est pas arrêtée aux stéréotypes liés à leur race. Au contraire, elle a préféré voir au-delà des clichés et ne l’a jamais regretté. À travers ses réseaux sociaux, elle démontre que la mauvaise réputation des toutous n’est pas fondée.

@pitbull.party.of.2 / Instagram

Un cœur pur

Toby et Tilly n’ont pas une once de méchanceté entre eux. Ils font le bonheur de la famille et s’entendent même avec le chat de la maison, qui a parfois tendance à les terrifier. Comme de nombreux chiens, ils sont protecteurs envers leurs proches, mais cela ne fait pas d’eux des monstres. Au contraire, s’ils peuvent éviter d’être sollicités pour protéger la maison, ils en seront d’autant plus ravis !

En effet, dans une publication vidéo, les canidés sont filmés devant leur fenêtre . Une personne, probablement un ouvrier, passe sur le toit de leur maison et Toby se met à aboyer. Tilly, de son côté, reste totalement passive. Elle ne ressent pas le besoin de donner de la voix pour intimider l’individu et préfère laisser le show à son frère : « Il y a littéralement des hommes qui marchent sur notre toit et elle n'a même pas sourcillé », écrivait Jennifer.

A lire aussi : Les larmes de joie d'un vétéran malade rencontrant son futur chien d'assistance après que le précédent lui a été repris

Pour cette dernière, c’est la preuve que choisir un Pitbull juste pour protéger la maison n’est pas toujours une bonne idée. Ces toutous sont finalement comme tous les autres et ce qu’ils aiment par-dessus tout, ce sont les bons moments en famille : « Les Pitties sont les meilleurs », assurait sa maîtresse.