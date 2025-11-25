Une croisée Pitbull affaiblie est retrouvée seule sur le sable et attend désormais de rencontrer sa famille pour toujours

Abandonnée à son sort sur une plage new-yorkaise, une chienne triste et désespérée a vu sa vie basculer grâce à la bienveillance d’un sauveteur. Amaigrie et affaiblie, elle a trouvé auprès d’une association de protection animale les soins et l’affection dont elle manquait cruellement. Aujourd’hui, cette courageuse rescapée appelée Remy n’attend plus qu’une chose : rencontrer enfin la famille qui lui offrira le bonheur qu’elle mérite.

Découverte seule, affamée et maigre sur la plage Rockaway Beach à New York, une chienne a été secourue et prise en charge par une association locale de protection animale, rapporte Newsweek . Elle attend à présent d’ouvrir un tout nouveau chapitre dans sa vie après ce sauvetage.

La chienne en question est une croisée Pitbull de 5 ans et demi qui répond au nom de Remy. Elle doit son salut à un ambulancier du service d’incendie et de secours new-yorkais (New York City Fire Department), qui l’a repérée et mise en sécurité. "A partir de ce moment-là, son parcours de guérison a commencé", peut-on lire sur la page Facebook de la North Shore Animal League America.

C’est cette association qui a pris Remy en charge après l’avoir récupérée au service local de contrôle des animaux (NYC Animal Care & Control).



North Shore Animal League America / Facebook

“Le rêve de Remy est d’être l’unique compagne de quelqu’un”

A son arrivée au refuge, Remy était dans un triste état. Outre la maigreur qui la caractérisait, son pelage était taché d’urine et elle semblait avoir déjà eu au moins une portée. Elle a reçu tous les soins dont elle avait besoin et reprend progressivement du poids grâce à une alimentation adaptée.

A lire aussi : Aveugle et sourde, cette chienne de 17 ans a retrouvé sa famille cinq jours après avoir été volée avec la voiture de ses propriétaires

La chienne est désormais prête pour l’adoption. “Remy cherche un foyer calme et tranquille où elle pourra se sentir en sécurité et aimée, indique la North Shore Animal League America sur sa page Facebook. Elle s’épanouira auprès d’un adoptant expérimenté, capable de lui offrir de la douceur, de la patience et beaucoup d’espace pour courir et jouer. Le rêve de Remy est d’être l’unique compagne de quelqu’un, profitant enfin de tout l’amour et de toute l’attention qu’elle attend depuis si longtemps.”