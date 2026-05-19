Un chien disparu depuis 2 ans retrouve sa famille grâce à sa puce, la solidarité s'organise pour payer ses soins dentaires

Après plus de 2 ans d’absence, un chien est enfin de retour auprès de sa famille grâce à sa puce d’identification, offrant à ses maîtres les retrouvailles qu’ils n’osaient plus espérer. Retrouvé affaibli et nécessitant de lourds soins dentaires, le chien fait aujourd’hui l’objet d’un élan de solidarité pour l’aider à se remettre.

« Pendant plus de 2 ans, nous l’avons cherché et avons espéré son retour sain et sauf, sans jamais renoncer à la possibilité de le revoir », confie Herb Chilson au sujet de son chien Pezkoi, qui est finalement rentré à la maison après avoir été retrouvé grâce à sa puce. Ce Bouledogue Américain avait disparu le 22 mars 2024, d'après People .



Herb Chilson / GoFundMe

Il avait été adopté par Joel Saucedo, le fils d'Herb Chilson, alors que celui-ci avait 19 ans. Le canidé était très vite devenu un membre très aimé de la famille, qui habite Chicago en Illinois (Etats-Unis).

Ses humains étaient totalement désemparés à cause de son absence. « C'était déchirant… C'était vraiment dévastateur. Nous avions perdu un membre de notre famille », raconte Joel Saucedo. « J'avais le cœur brisé, car il est un peu notre bébé », confie, quant à elle, sa mère Yolanda Chilson.

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Herb Chilson / GoFundMe

Malgré les recherches menées sur le terrain, les affiches placardées, les annonces postées sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés, Pezkoi restait introuvable.

Jusqu'à cet appel inespéré du 6 mai 2026, soit plus de 2 ans après la disparition du chien. Leur interlocuteur leur a annoncé que le Bouledogue Américain venait d'être retrouvé à Bourbonnais dans le comté de Kankakee, toujours en Illinois, grâce à sa puce d'identification.

« Quel bonheur d'avoir retrouvé mon chien ! »

Ses maîtres se sont immédiatement rendus au service local de contrôle des animaux pour d'émouvantes retrouvailles. « Pezkoi était fou de joie de me revoir, et j’étais tellement reconnaissant de le serrer à nouveau dans mes bras », dit Herb Chilson.

Peu après, le quadrupède a été examiné. Ses dents étaient en très mauvais état. D'après le vétérinaire, le chien avait probablement essayé de s'échapper d'une cage en en rongeant les barreaux ou avait peut-être reçu un coup à la gueule.



Herb Chilson / GoFundMe

Pezkoi a donc besoin de soins dentaires importants et coûteux. Raison pour laquelle Herb Chilson a lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe. A ce jour, près de 1 120 dollars (960 euros environ) ont été récoltés sur les 1 800 (1 500 euros) demandés.

« Quel bonheur d'avoir retrouvé mon chien ! » conclut Joel Saucedo.



Herb Chilson / GoFundMe

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Une mauvaise santé bucco-dentaire ne provoque pas seulement une mauvaise haleine chez le chien. Des dents abîmées ou infectées peuvent entraîner des douleurs importantes, des difficultés à manger et même favoriser certaines infections touchant d’autres organes comme le cœur ou les reins.

Un chien ayant vécu une longue période d’errance ou de stress peut aussi développer des lésions dentaires en mordant des objets durs ou des barreaux, comme cela pourrait avoir été le cas pour Pezkoi. Un contrôle vétérinaire permet alors d’évaluer l’étendue des dégâts et d’éviter que la situation ne s’aggrave silencieusement.