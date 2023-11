Lorsqu’ils se voient par la fenêtre, ce bébé et sa grande sœur nous offre un instant magique et rempli de tendresse (vidéo)

Les animaux nouent parfois des liens solides avec les enfants de leurs propriétaires. Quand elle rentre de promenade, cette chienne est toujours ravie de revoir sa petite sœur, et cette dernière l'attend quotidiennement derrière la vitre.

Ivy, une femelle de type Bouvier Bernois, est l’heureuse grande sœur d’une petite humaine. Les 2 passent beaucoup de temps ensemble et quand elles se séparent, les retrouvailles sont toujours joyeuses. Preuve à l’appui, une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Newsweek.

Sur celle-ci, on voit le bébé assis sur le rebord du canapé en face d’une fenêtre. Il observe sa mère et Ivy en train de rentrer à la maison. Les 2 grimpent progressivement les escaliers. Le toutou semble impatient de revoir son amie et c’est réciproque.

@ivytheberner / TikTok

Quand la chienne la remarque, elle accélère le pas et remue la queue gaiement. Elle s’arrête un instant pour regarder son amie bipède, puis attend que sa propriétaire vienne lui ouvrir la porte. Le clip s’arrête à cet instant, mais nul doute qu’Ivy a reçu un accueil des plus chaleureux !

Une grande histoire d’amitié

La publication est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, comptabilisant 2,2 millions de vues. Les internautes ont été impressionnés par la complicité entre les 2 copines : « La réaction du bébé à fourrure lorsqu’il voit sa sœur est incroyable » écrivait l’un d’eux, « Elles sont déjà les meilleures amies au monde » commentait un autre.

Il est vrai qu’Ivy et la jeune fille sont inséparables. Guetter ce qui se passe à l’extérieur par la fenêtre est leur activité préférée. Elles partagent aussi des friandises, ou s’amusent ensemble. Lorsqu’une entre dans une pièce, l’autre n’est jamais loin.

Préparer la rencontre entre un bébé et un chien

Sur son site internet, la Société Protectrice des Animaux (SPA) rappelle que le premier contact entre un animal et un enfant doit se préparer. D’une part, les maîtres peuvent laisser des vêtements avec l’odeur du bébé dans leur logement afin que le toutou puisse s’y habituer.

Le jour J, les parents doivent être très attentifs aux signaux émis par leur boule de poils : « S’il présente des signes de stress (il détourne la tête, lève la patte, adopte une posture rigide, son blanc de l’œil est très visible) ou de menace (il grogne, montre les crocs…), stoppez la rencontre » précisait l’association. Enfin, cette dernière rappelle qu’il ne faut jamais laisser un petit seul avec un canidé, aussi gentil soit-il.

@ivytheberner / TikTok