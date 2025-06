Ce Pitbull en rééducation devait faire sa séance d'hydrothérapie, il choisit plutôt de semer le chaos à coups d’éclaboussures (vidéo)

Quand il en va de leur santé, la plupart des chiens ne sont pas forcément conscients de la nécessité des soins. C’est le cas de la jolie Arya qui ne semble pas tellement comprendre pourquoi on lui demande de marcher sur un tapis roulant immergé dans l’eau… Rien n’y fait, malgré les efforts du personnel pour qu’elle se sente plus à l’aise.

Arya est une adorable petite femelle Pitbull qui vit avec son humaine Angelina dans l’Illinois (États-Unis). Depuis que cette dernière est devenue mère célibataire, la chienne a moins souvent l’occasion de faire des activités sportives. Aussi, elle a pris un certain poids qu’il lui faut désormais perdre pour son bien-être physique. C’est donc sans la moindre hésitation que sa maîtresse l’a inscrite à plusieurs séances d’hydrothérapie au sein du Four Paws Animal Hospital, situé à O’Fallon. Le but ? Marcher sur un tapis roulant immergé dans l’eau afin de maintenir une activité physique tout en préservant les articulations. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu… En effet, même si Arya adore l’eau, le concept de marcher sur un tapis immergé ne l’a visiblement pas ravie !

© @katescvt / TikTok

Tout le monde à l'eau !

Peu à l’aise dans le bassin fermé, Arya a rapidement montré des signes d’inconfort et d’anxiété. Soucieuse de rassurer sa petite patiente, Hannah, assistante physiothérapeute, a donc eu l’idée de lui donner une frite de piscine afin que la chienne perçoive l’exercice plutôt comme un jeu. Manque de chance, l’objet n’a pas eu l’effet escompté… “Au début, elle la tenait simplement dans sa bouche, presque comme si c'était un support pour elle. Elle a ensuite commencé à la secouer et à la déchirer. Une fois qu'elle a réussi à séparer un petit morceau, Hannah a commencé à retirer les plus gros et Arya a utilisé le petit morceau restant pour le plonger dans l'eau et le secouer vigoureusement”, a raconté Angelina lors d’un entretien accordé à The Dodo.

De ce fait, la chienne a joyeusement éclaboussé toute la pièce, y compris les personnes qui se trouvaient dedans. L’une des assistantes présentes sur place a filmé la scène et l’a postée sur son compte TikTok. À ce jour, la vidéo comptabilise plus de 111 800 vues et plus de 16 300 likes ! Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur hilarité face au comportement radical de la chienne. “Si je dois me mouiller, alors tout le monde le doit aussi !”, écrit une certaine Erin, imaginant ainsi la pensée que doit avoir Arya. “Il vous faut un panneau ‘Attention zone d'éclaboussures’”, ajoute une autre abonnée avec humour. Une chose est sûre : Arya n’a finalement peut-être pas passé un si mauvais moment…