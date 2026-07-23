Délaissé après le décès de son maître ce Labrador de 13 ans trouve une famille d'accueil protectrice

Arrivé au refuge de la SPA de Strasbourg au début de l’été, Ilton vient d’apprendre qu’il sera pris en charge par une famille d’accueil décidée à lui apporter les soins nécessaires. À 13 ans, c’est une belle nouvelle pour le Labrador qui est dans l’impossibilité de marcher seul. Ses prochains mois promettent d’être reposants et apaisants.

Ilton est arrivé au refuge accompagné de 5 autres chiens, explique Actu. Son propriétaire venait de décéder, et sa santé a beaucoup inquiété la direction du refuge. Ilton n’avait jamais bénéficié d’un suivi vétérinaire et son âge a également contribué à l’apparition de nouveaux soucis de santé.

« Il faut l’aider à se lever »

Atteint de sarcopénie, une fonte de la masse musculaire liée à la vieillesse, Ilton ne parvient plus à se déplacer seul. Il a besoin d’un soutien au niveau de l’arrière-train. De même, ses dents sont fortement endommagées avec un entartrement massif, résultat d’une absence de soins dentaires.

Bouleversé par son changement de vie, le chien a peiné à trouver sa place parmi les pensionnaires du refuge. Il est par ailleurs été décrit comme « adorable », avec une capacité d’adaptation admirable.

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Une recherche active

Les bénévoles de la SPA de Strasbourg se sont mis en quête d’une solution pour Ilton. Le refuge n’est en effet pas adapté à ces chiens âgés qui nécessitent des soins particuliers. Les recherches actives sur les réseaux sociaux et dans la presse locale avaient pour but de trouver la famille d’accueil idéale. La description de la requête détaillait le besoin d’un logement de plain-pied, idéalement avec du carrelage au sol. Les bénévoles ont aussi souhaité rencontrer une famille plutôt habituée aux chiens séniors, ou du moins disposée à prendre soin de ce grand bonhomme de 13 ans à la santé fragile. Une présence en continu, au maximum, semblait nécessaire.

La nouvelle est arrivée tout récemment, Ilton a trouvé la perle rare, et cela en plein cœur de l’été.

Seul depuis la mort de son maître, Ilton, le "papi" labrador de la SPA de Strasbourg, a trouvé une famille d'accueil https://t.co/R1XBM5n2kM — Actu Strasbourg (@ActuStrasbourg) July 13, 2026

Comment soulager un chien âgé en perte de mobilité ?

La perte de masse musculaire est une évolution assez commune. Pour soulager nos compagnons au quotidien, nous recommandons :