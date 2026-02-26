« Il était fou amoureux d'elle », ce chien habituellement très énergique se montre d'une douceur surprenante à l'arrivée du bébé (vidéo)

Après avoir eu la chance d’être adopté par la famille de ses rêves, cet ex-chien de refuge a fait l’une des rencontres les plus importantes de sa vie. Dans une adorable vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit la boule de poils d’habitude très énergique se calmer pour accueillir le bébé de ses humains préférés.

Samantha Shantelle et son conjoint, Noah, ont fait le bonheur d’Obe en le choisissant au refuge. L’ex-pensionnaire, âgé d’un peu plus d’un an, se montre particulièrement énergique au quotidien. Mais récemment, le calme s’est emparé de lui lors d’une rencontre touchante.

Comme le rapporte Newsweek, la jeune maman a filmé la réaction de son fidèle compagnon à 4 pattes à son retour de la maternité avec le nouveau membre de leur petite famille. Obe, ravi de revoir ses humains préférés, semblait impatient de rencontrer sa petite sœur, âgée d’un jour seulement !

© @daily.obe / TikTok (capture d'écran)

« Il savait que j’avais un bébé »

Étant donné le tempérament parfois exubérant d’Obe, Samantha craignait qu’il ne s’emballe un peu trop lors de leur première rencontre. Le couple est donc resté extrêmement vigilant, mais l’adorable toutou s’est révélé être un parfait gentleman avec le bébé et a démontré toute sa douceur.

« Nous avions le pressentiment qu'il serait un garçon adorable, mais il pèse plus de 25 kilos, alors nous étions un peu nerveux à l'idée de la première rencontre, confie Samantha, j'étais complètement sous le choc en rentrant. J'ai décidé d'entrer d'abord dans la maison et il m'a immédiatement saluée avec une telle douceur. Il savait que j'avais un bébé et regardait même autour de lui comme s'il la cherchait. C'est là que j'ai su que je voulais qu'ils se rencontrent sur-le-champ. »

© @daily.obe / TikTok (capture d'écran)

Une rencontre pleine d’amour

Dès que la jeune mère a donné son accord, Noah a franchi la porte avec le nouveau-né. Le grand chien au cœur d’or s’est immédiatement approché de sa petite sœur, et l’a reniflé d’un air joyeux. Ce jour-là, il a laissé toute sa fougue habituelle de côté pour laisser le calme l’envahir en présence du bébé.

« Il était fou amoureux d'elle et c'était tellement touchant de voir une telle intelligence émotionnelle chez Obe, déclare Samantha, nous étions soulagés et débordants d'amour, et nous savions qu'Obe serait son protecteur. Je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité, sachant qu'il veille sur elle matin et soir et qu'il se soucie autant de la sécurité du bébé. »

En effet, depuis qu’il est devenu « grand frère », Obe a opéré un « virage à 180 degrés ». Il devient plus calme et doux, dès que sa petite sœur se trouve à proximité. Une vidéo de leur rencontre, publiée sur les réseaux, a conquis le cœur de milliers d’internautes.

« Nous adorons faire sourire les gens, et cela me remplit de joie de savoir que nous ne faisons que répandre le bonheur, conclut Samantha, nous avons hâte de voir notre famille s’agrandir au fil des ans et comment il évoluera tout au long de cette aventure. »

