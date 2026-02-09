Sa maîtresse malade, une chienne endeuillée la réconforte de la même manière qu'elle le faisait avec son frère (vidéo)

La tendresse, la fidélité et le réconfort silencieux qu’apportent les chiens donnent souvent lieu à des scènes qui vont droit au cœur sans avoir besoin de mots. Après avoir traversé une épreuve douloureuse, Willow, une Golden Retriever au grand cœur, a récemment eu un geste bouleversant qui a profondément ému les internautes. Une scène intime et chargée d’émotion, filmée à un moment particulièrement fragile et qui montre à quel point l’amour de nos amis à 4 pattes peut être puissant.

Willow formait un merveilleux duo avec son frère Winston, les 2 Golden Retrievers ayant été les vedettes du compte TikTok “@awillowbitofwinston” suivi par plus de 6 000 followers. On se souvient de l’attitude extrêmement touchante de la chienne envers son congénère alors qu’il venait de subir une intervention chirurgicale. Cette scène, que nous avions relayée dans un précédent article, avait ému de nombreux internautes.



@awillowbitofwinston / TikTok

Une autre, un peu plus récente, a suscité la même émotion. Malheureusement, elle ne comporte pas Winston, qui n’est plus de ce monde. Le chien est, en effet, décédé début janvier 2026 d’un cancer.

Au cours des derniers jours de sa vie, il continuait de recevoir soutien et réconfort de la part de son adorable sœur. Willow avait notamment l’habitude de déposer son jouet préféré, un agneau en peluche, à ses côtés et se couchait près de lui pour veiller sur lui, en particulier lorsqu’il revenait des séances de chimiothérapie. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 25 décembre 2025 :

Entre la douleur de la perte d’un être cher et les manifestations de tendresse envers sa maîtresse

La disparition de Winston l’a énormément affectée. Il lui manque terriblement, tout comme à leur maîtresse.

Cette dernière est récemment tombée malade. Alitée, elle a été surprise et bouleversée par le comportement de Willow à son égard. La chienne s’est approchée d’elle et a délicatement posé son agneau en peluche devant elle, exactement comme elle le faisait pour Winston. Elle a également amené sa balle.

Voici la vidéo montrant ce moment poignant, partagée le 22 janvier 2026 et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : En pleine détresse après la perte de son chien, une femme tombe dans le piège d'un arnaqueur avant de connaître des retrouvailles inespérées