Abandonné dans une boîte en carton scellée avec une tranche de pain comme seul repas, ce chiot peut désormais découvrir la liberté

Le petit Bagel a été enfermé dans une boîte en carton scellée, puis abandonné devant un refuge de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA). Malgré l’épreuve qu’il a subie, le chiot a révélé une personnalité extrêmement amicale et affectueuse. Avec le soutien de ses sauveurs, le jeune chien a pu prendre un nouveau départ dans la vie.

Il attendait seul dans le noir, sans savoir ce qui allait lui arriver. Bagel, un chiot de race Labrador, a été abandonné devant l’un des refuges de la BC SPCA. Son ancien détenteur l’avait enfermé dans une boîte en carton avec une sangle enroulée autour.

© BC SPCA

C’est un membre du personnel, qui s’approchait de l’entrée principale de l’établissement, qui a fait la découverte un matin. Après avoir desserré le lien et ouvert le contenant, il a aperçu la petite boule de poils âgée de 2 mois, qui a immédiatement sorti la tête en tenant un morceau de nourriture entre les dents.

Son sauveur a également découvert à l’intérieur des restes de pain et une couverture. Dans un article publié sur son site web, la BC SPCA a déclaré avoir constaté une augmentation importante du nombre d’animaux abandonnés ces derniers temps, par des familles qui peinent à en prendre soin.

© BC SPCA

Un chiot avec un cœur d’or

« Il est difficile d'imaginer l'angoisse de Bagel, attendant dans l'obscurité de la boîte, sans savoir si quelqu'un allait le secourir, écrit le personnel, mais ce petit garçon a un cœur d'or. Il ne demande que de l'amour et de l'affection, et chaque geste de gentillesse réchauffe son âme. »

En plus de le soigner pour des « larmoiements excessifs », ses bienfaiteurs lui ont appris que les humains peuvent être doux et affectueux. Au fil des semaines, le chiot a bien grandi et aujourd’hui il se porte à merveille ! Son abandon n’est plus qu’un lointain souvenir…

© BC SPCA

Une belle vie

Vous souhaitez connaître l’heureuse nouvelle, qui nous a mis du baume au cœur ? Bagel a été adopté ! Il a été rebaptisé Finnigan par sa nouvelle famille passionnée de Labradors et grande connaisseuse de la race.

Désormais, la boule de poils mène une vie active, rythmée par de nombreuses randonnées au cœur de la nature. « Sa famille est complètement sous le charme de Finnigan et le décrit comme le plus adorable des petits chiots, confie la BC SPCA, en plus d'explorer chaque jour de nouvelles régions du monde, comme tout chiot en pleine croissance, Finnigan a aussi besoin de beaucoup de temps pour faire la sieste ! »

A lire aussi : Depuis 2 ans, ce Cocker débordant de tendresse apporte réconfort et sourires dans les écoles et les hôpitaux

© BC SPCA

En excellente santé, énergique et profondément aimé, le jeune Labrador grandit dans des conditions optimales. Il profite de ses aventures en plein air, et des nombreux câlins à l’intérieur. Que demander de plus ?