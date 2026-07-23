Une Golden Retriever incapable de résister à l’eau surprend sa famille en trouvant une manière confortable de rester dans la piscine (vidéo)

Alors que Noeul avait soudainement cessé de faire du bruit dans la piscine, la propriétaire de cette chienne a découvert une scène aussi surprenante qu’amusante. La Golden Retriever venait de trouver une drôle d’astuce pour profiter encore plus longtemps de son activité préférée qu'est la baignade.

Les parents connaissent cette angoisse qui s'emparent d'eux lorsqu'ils se rendent compte que la maison est tout d'un coup silencieuse. Ce calme soudain n'annonce généralement rien de bon ; bien souvent, cela signifie qu'une grosse bêtise est en préparation du côté des enfants.

Parfois, cette sensation existe aussi chez les propriétaires canins. Quand leurs chiens habituellement agités cessent de faire du bruit, c'est que ces derniers sont soit en pleine sieste, ce qui n'a évidemment rien d'inquiétant, soit en train de préparer quelque chose de louche.

La propriétaire de Noeul, une adorable chienne de race Golden Retriever, en a fait l'expérience récemment.



golden.noeul / Instagram

Comme bon nombre de ses semblables, Noeul est à l'aise dans l'eau et adore nager. Elle aime plonger, se baigner et patauger depuis son plus jeune âge. « Elle veut sauter dans l’eau dès qu’elle en trouve, et elle refuse d’en sortir », explique, en effet, sa propriétaire Younga Song à The Dodo .

Récemment, sa famille, qui vit en Corée du Sud, est partie en vacances et a loué une maison avec piscine. Noeul, qui était, bien entendu, du voyage, était aux anges en découvrant cette dernière.

Tous les moyens sont bons pour rester dans la piscine

Pendant son séjour, la chienne a passé le plus clair de son temps à enchaîner les plongeons et à battre des pattes. Le bruit qu'elle produisait était quasiment incessant. Un jour, toutefois, Younga Song s'est rendu compte que la chienne n'en faisait plus du tout. Inquiète, elle s'est précipitée vers la piscine et a été surprise de retrouver Noeul dans une posture tout à fait inattendue.

La chienne se tenait à la verticale, adossée à la paroi de la piscine, presque comme un humain. Elle pensait sans doute que c'était le meilleur moyen de passer le plus de temps possible dans l'eau. En découvrant cette scène, sa maîtresse n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire.

Voici la vidéo, partagée sur le compte Instagram « golden.noeul » consacré à la chienne et relayée par The Dodo :