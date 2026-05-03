Lors d’une sortie à la ferme, un chien de refuge s’enfuit mais revient en courant en voyant sa meilleure amie canine

Lorsque Drake, un chien de refuge de Kansas City (États-Unis), a disparu lors d’une sortie avec sa famille d’accueil, l’inquiétude a grandi rapidement. Pour le retrouver, un membre du refuge a alors souhaité tenter une approche originale : faire appel à Georgia, sa meilleure amie canine. Une décision surprenante qui allait rapidement porter ses fruits…

Il ne faut jamais sous-estimer la force de l’amitié entre 2 chiens, et le personnel du refuge KC Pet Project à Kansas City (États-Unis) en a récemment fait l’expérience avec Georgia, une croisée Boxer de 3 ans, et Drake, un croisé Labrador de 2 ans. Leur lien est devenu si fort qu’il a joué un rôle inattendu lors de la récente fugue de l’une des 2 boules de poils.

Une amitié forte née au sein du refuge

La belle histoire d’amitié entre Georgia et Drake a commencé au refuge, où ils se sont rencontrés et ont très vite développé une forte complicité. C’est lors des séances de jeux du matin qu’ils ont appris à se découvrir, à s’apprécier et à tisser un lien de confiance. Jour après jour, leur relation s’est renforcée jusqu’à devenir évidente pour tous : les 2 toutous étaient désormais inséparables.

Le personnel du refuge observe d’ailleurs régulièrement combien ils se réconfortent mutuellement, restant ensemble en permanence comme de véritables compagnons de route.

© KC Pet Project / Facebook

Toutefois, cette belle amitié a bien failli s’arrêter nette récemment, lorsque Drake s’est subitement échappé.

Une idée originale pour retrouver Drake

Lors d’une sortie avec sa famille d’accueil dans une ferme, Drake a en effet réussi à se détacher et a disparu, ce qui a rapidement déclenché des recherches avec l’aide du KC Pet Project jusque dans la nuit.

Face à cette situation angoissante, un membre de l’équipe a alors eu une idée aussi originale que brillante : faire intervenir Georgia sur le lieu de recherche, en espérant que son lien avec Drake pourrait l’aider à réagir.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

Une fois arrivée sur place, Georgia a été éclairée par une lampe torche et les équipes ont attendu dans le calme. L’effet a été immédiat ! Drake est finalement sorti de sa cachette et a couru directement vers son amie avant de s’asseoir face à elle.

« C'était un moment vraiment émouvant, car il a démontré la force du lien qui unit ces 2 chiens », a déclaré Cam Stonebarger, du KC Pet Project, à FOX4. « Dans une situation stressante, Drake a trouvé du réconfort auprès d'un ami familier, et nous étions tous soulagés de le retrouver sain et sauf. »

© KC Pet Project / Instagram

A lire aussi : « Je suis époustouflé par votre générosité », le personnel d’un refuge qui pensait devoir fermer retrouve l'espoir grâce à un bel élan de solidarité

Même s’ils ne sont pas officiellement reconnus comme un duo indissociable, Georgia et Drake entretiennent un lien très touchant et le personnel du refuge serait particulièrement heureux de les voir être adoptés ensemble dans un même foyer. C’est tout ce qu’on leur souhaite !

L’info Woopets – Que faire si mon chien fugue ?

Lorsqu’un chien s’échappe, la situation peut rapidement devenir stressante. Il est pourtant essentiel de garder son calme et d’agir de manière méthodique pour le retrouver. Voici ce que vous pouvez faire :