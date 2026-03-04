« Les chiens n’abandonnent jamais », malgré ces problèmes de mobilité, ce Labrador porté par l’amour de sa famille a décidé de vivre sa vie pleinement (vidéo)

Enzo ne se déplace pas comme les autres chiens. Pour autant, son handicap n’a jamais été un frein à son épanouissement. Accompagné depuis ses 2 ans par une famille investie, sa détermination lui permet de suivre toutes les activités qu’il souhaite. Les internautes ont été marqués par sa ténacité.

Le Labrador et sa famille vivent à El Dorado, en Californie (États-Unis). Né avec un trouble de la mobilité, qui affecte sa démarche, le chien a pu évoluer sereinement grâce au soutien des siens après 2 années difficiles sans doute passées dans un cadre peu bienveillant.

Trouver les bonnes personnes

Si les débuts de vie d’Enzo n’étaient pas évidents, il vit un quotidien apaisé depuis plusieurs années maintenant. Avec sa personnalité très déterminée, associée à une famille très investie, l’évolution du chien a été remarquable, expliquait Yahoo News.

En effet, sa propriétaire actuelle, Kelley Jensen, ajoutait : « Il est né avec d’importants problèmes de mobilité et des problèmes neurologiques ». Ces troubles plutôt envahissants trouvent leur origine dans le contexte de naissance du chien, qui aurait été le résultat de plusieurs reproductions successives au sein d’une même lignée.

Une maladresse qui n’empêche rien

En voyant Enzo marcher, on pourrait croire qu’il est en souffrance. En réalité, ses troubles ne lui causent pas de douleurs. Il lui arrive tout de même de tomber et se cogne régulièrement dans les espaces qu’il côtoie.

Depuis son arrivée chez ses adoptants, Enzo poursuit un travail musculaire important, qui consiste à densifier ses muscles, pour lui assurer une plus grande stabilité. Ses efforts ont payé, et cela se voit à travers toutes les activités que le Labrador peut pratiquer.

« Les gens devraient apprendre d’eux »

Sur TikTok, les internautes ont été séduits par le chien qui a fait de l’effort sa ligne de conduite. Sur une des vidéos en particulier, alors que sa maîtresse l’appelle, il se précipite vers elle, luttant coûte que coûte contre ses muscles qui ne répondent pas exactement à sa direction de déplacement.

Un internaute intervient sous la publication en disant : « Les chiens n’abandonnent jamais, les gens devraient apprendre d’eux », et l’on comprend alors qu’Enzo est devenu une véritable source d’inspiration pour sa famille, mais aussi pour des personnes partout dans le monde.

Sa démarche vacillante ne l’empêche pas à un seul moment d’atteindre son but : retrouver sa maîtresse pour passer un joli moment en sa compagnie.