Une femme recueille un chien squelettique au milieu d'une route, envisage de ne l'héberger que temporairement mais finit par craquer et l'adopter

Recueilli dans un état de maigreur extrême après une rencontre poignante, Scooter a complètement changé de vie grâce à la femme qui lui a tendu la main. Devenu un membre à part entière de sa famille, ce chien est aujourd’hui en pleine forme, bien loin de l'animal affamé et en détresse qu’il était.

L'histoire de Scooter et Katie est merveilleuse, mais elle a commencé par une vision horrible, celle de ce chien qui, poussé par la faim, mangeait le cadavre d'un petit animal au milieu d'une route fréquentée.



The Dodo / YouTube

A la fois sous le choc et attristée, Katie, mère de famille habitant Bâton-Rouge en Louisiane (Etats-Unis), a tout de suite décidé de venir en aide à ce Pitbull squelettique et désespéré. « J'ai su que je ne pouvais pas le laisser là. Je vais le garder pour la nuit », raconte-t-elle dans un reportage posté sur le compte YouTube de The Dodo.

Elle l'a fait monter à bord de sa voiture et l'a emmené chez elle, où elle lui a donné de l'eau et de la nourriture. Le canidé ne pesait alors que 18 kilogrammes.

Il était extrêmement fatigué et faible, si bien qu'il passait énormément de temps à dormir, tant à l'intérieur que dehors, dans le jardin. Il n'avait pas la force d'être promené. Toutefois, il semblait de plus en plus détendu et se sentait clairement en sécurité dans cette maison.



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Katie a tout fait pour le mettre à l'aise et lui faire comprendre qu'il était entre de bonnes mains. Elle a notamment pris l'habitude de chanter et de jouer de la guitare en sa présence pour l'apaiser.

« Je devais en faire un membre de notre famille »

Scooter a été examiné par un vétérinaire qui a expliqué à sa bienfaitrice qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Le chien avait simplement besoin de reprendre du poids de manière progressive.

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Au fil des jours, Katie s'est attachée au quadrupède. Elle qui n'avait prévu de le garder que provisoirement, le temps qu'il recouvre la santé et trouve une famille pour toujours, a commencé à se dire qu'elle ne pouvait plus se passer de lui.

« Je devais en faire un membre de notre famille. J'étais si heureuse et excitée de le voir sortir de sa coquille », raconte-t-elle à The Dodo.

En fin de compte, Katie n'a pas résisté à la tentation du « foster fail ». Elle a décidé d'adopter Scooter, qui est aujourd'hui méconnaissable et se porte beaucoup mieux.



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L'info Woopets : pourquoi un chien très maigre ne doit-il pas reprendre du poids trop vite ?

Chez un chien en situation d'insuffisance pondérale extrême, une reprise de poids trop rapide peut être contre-productive, voire dangereuse. Les vétérinaires privilégient donc une approche progressive, car elle permet de :

Limiter le risque de syndrome de renutrition inappropriée, un déséquilibre métabolique potentiellement grave chez les animaux ayant longtemps manqué de nourriture

Laisser le système digestif se réadapter en douceur après une période de privation

Reconstruire progressivement la masse musculaire, et pas seulement les réserves de graisse

Suivre l'évolution de l'animal et d'ajuster son alimentation en fonction de sa tolérance et de son état général.

La patience est donc essentielle. Chez un chien très amaigri, une récupération lente est généralement le meilleur gage d'un retour durable à une bonne santé.