Découvert enchaîné à un arbre par une nuit glaciale, ce chien entame une lente et touchante transformation

Abandonné dans les bois et alors qu’il faisait extrêmement froid, ce chien semblait condamné à un sort tragique. Pourtant, grâce à l’intervention rapide de personnes engagées et à une prise en charge attentive, son histoire a pris un tournant aussi émouvant qu’inspirant, rappelant l’incroyable résilience dont les animaux sont capables. Les forces de l’ordre tentent toujours de retrouver son propriétaire.

Près de 3 semaines après son sauvetage, un chien abandonné dans des circonstances encore mystérieuses et qui aurait pu ne pas y survivre est apparu totalement métamorphosé. WNYT a donné des nouvelles rassurantes du rescapé le dimanche 21 décembre.

Le mardi 2 décembre, Gina Kline, agente animalière à Amsterdam dans l’Etat de New York, partageait sur Facebook une vidéo poignante, montrant le canidé en question qui venait d’être découvert dans un secteur boisé du sud de la ville.

Le malheureux canidé au pelage blanc était enchaîné à un arbre et hurlait de peur, alors que la température est netement en dessous de zéro.

“C’est inacceptable ! Arrêtez de jeter vos chiens”, peut-on lire dans la publication en question. “Si vous connaissez ce chien ou son propriétaire, veuillez contacter le service de police de la ville d'Amsterdam”, poursuivait Gina Kline.

Le chien avait aussitôt été détaché et pris en charge par une association locale de protection animale, la SPCA du comté de Montgomery (Montgomery County SPCA) en l’occurrence. Il avait été réchauffé, nettoyé, nourri et confortablement installé.

Elfie va mieux, en attendant un nouveau départ

Les soins et l’amour reçus au refuge l’ont transformé. Lui qui était terrifié et tremblait sans cesse est désormais bien plus détendu. Il remue la queue, joue et accepte volontiers les câlins de ses bienfaiteurs.



WNYT

“Cela prouve à quel point les chiens sont résilients et comment l'amour et les soins peuvent transformer les animaux”, indiquait WNYT.

L’équipe de la SPCA du comté de Montgomery a décidé de l’appeler Elfie. Il pourra bientôt être proposé à l’adoption.

A lire aussi : Un garçon au grand coeur décide d'offrir l'argent de son anniversaire au refuge local et rencontre les chiens qui y vivent



WNYT

La police d’Amsterdam est toujours à la recherche d’informations permettant d’identifier le propriétaire et/ou auteur de l’abandon d’Elfie. Une récompense de 6 000 dollars (5 100 euros environ) a été promise dans ce sens.