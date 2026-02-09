Cette chienne attend depuis si longtemps au refuge que les bénévoles décident d'organiser un festival en son honneur

Quand l’attente s’éternise au refuge, l’imagination devient parfois la meilleure alliée des bénévoles. Pour offrir un coup de projecteur inédit à une chienne attachante mais discrète, ses bienfaiteurs ont eu une idée aussi festive qu’originale.

Pour aider leurs pensionnaires à trouver des familles aimantes, en particulier ceux qui sont le moins en vue, les employés et bénévoles des refuges rivalisent de créativité. Certains organisent des fêtes en l’honneur de leurs protégés à fourrure, comme l’avait fait le personnel de cette structure d’accueil australienne pour ses chats.

Une idée similaire est venue aux bénévoles du Best Friends Pet Adoption Center à Los Angeles (Etats-Unis) pour une chienne dont le séjour est plus long que prévu, mais ils ont poussé le concept un peu plus loin en optant pour un festival de musique.

Ils l’ont baptisé “Pollypalooza”, en référence au célèbre festival Lollapalooza. La vedette de cet évènement, qui a eu lieu le 17 janvier au refuge californien, a été Polly. Il s’agit d’une croisée Chien de montagne des Pyrénées / Border Collie de 6 ans, arrivée chez Best Friends en mars 2023. Auparavant, elle vivait depuis novembre 2022 dans un autre refuge du réseau Best Friends Humane Society, celui de la ville de Kanab dans l’Etat voisin de l’Utah en l’occurrence.



Best Friends Animal Society

“Polly est une chienne pleine de vie et d'amour, explique Brittany Thorn, directrice générale de Best Friends Los Angeles, à People . Elle est très intelligente et connaît les ordres ‘assis’, ‘viens’, ‘donne la patte’, ‘tourne’, ‘couché’ et ‘assis sagement’. Polly est indépendante, mais elle apprécie tout autant la compagnie des humains qu'elle aime. Polly adore aussi faire des câlins.”



Best Friends Animal Society

Desservie par sa timidité

Malgré toutes ses qualités, elle peine à intéresser les visiteurs du refuge. “Elle peut se montrer un peu capricieuse avec les personnes qu’elle ne connaît pas, et les environnements trop stimulants peuvent être un peu difficiles à gérer pour elle, poursuit la responsable. Elle est aussi un peu sensible au toucher, mais une fois en confiance, elle n'hésite pas à montrer son affection. Polly est une chienne merveilleuse qui serait un merveilleux compagnon pour n'importe quel foyer.”



Best Friends Animal Society

La quasi-totalité des bénévoles, y compris ceux qui ne travaillent plus au Best Friends Pet Adoption Center, ont répondu à l’invitation et participé au Pollypalooza. Polly était ravie d’être entourée de toutes ces personnes qui l’aiment et qui ont pris soin d’elle, sur fond de musique, de décorations joyeuses et de toutes sortes d’accessoires à son effigie (bracelets, autocollants, tatouages éphémères…).

Best Friends Animal Society

Ils espèrent que la médiatisation de ce festival l’aidera à quitter le refuge pour de bon pour rejoindre un foyer chaleureux.