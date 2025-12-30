Ils disaient qu’adopter un chien était une mauvaise idée, ces parents sont désormais complètement gagas du toutou de la famille (vidéo)

On connaît tous quelqu’un qui disait « Il n’y aura jamais de chien chez moi ». Puis un jour, ce quelqu’un rencontre une adorable boule de poils qui le fait littéralement fondre. C’est ce qui est arrivé aux grands-parents de Lenny, un jeune Golden Retriever, qui pensaient qu’adopter un chien était une mauvaise idée. Aujourd’hui, ils sont raides dingues de leur petit-fils canin.

L’idée d’adopter un chien suscite des discussions et des hésitations dans de nombreuses familles. Accueillir un animal à la maison est en effet une grande responsabilité : il faut lui consacrer du temps, un certain budget et une attention quotidienne. Mais quand toutes les conditions sont réunies, même ceux qui refusaient catégoriquement qu’un toutou intègre leur famille finissent souvent par fondre devant sa jolie bouille poilue.

Des réticences vite oubliées

Les grands-parents de Lenny, un adorable Golden Retriever, étaient sûrs d’eux lorsque leurs enfants leur ont annoncé qu’ils allaient adopter un chien : c’était une très « mauvaise idée ». Ce qu’ils espéraient de leur côté, c’était avoir la joie d’accueillir des petits-enfants humains.

© @lenwichthegolden / Instagram

Pourtant, malgré leur opposition initiale à cette idée d'adopter un animal de compagnie, ils ont rapidement changé d’avis en faisant la rencontre de Lenny, leur petit-fils poilu. Une vidéo Instagram reprise par le média DogTime en témoigne de la plus attendrissante des manières.

Complètement gaga de Lenny

Sur les images, on découvre à quel point le couple s’est attaché au toutou. Quand ce n’est pas le papi qui est allongé avec Lenny sur le canapé en lui caressant tendrement la tête, c’est la mamie qui le prend dans ses bras et le berce comme un petit bébé.

© @lenwichthegolden / Instagram

D’autres scènes encore montrent le couple en train de jouer avec la boule de poils, la câliner et lui offrir toute leur affection.

Ce revirement de situation a beaucoup amusé les maîtres de Lenny qui avaient déjà publié une vidéo sur le sujet.

Les internautes aussi ont été touchés par l’amour que porte désormais ce couple au chien de leurs enfants, malgré leurs hésitations précédentes. « Les parents qui refusent d'avoir un chien sont toujours ceux qui tombent les plus amoureux », a commenté l’un d’eux. Et c’est vrai ! Les parents réticents deviennent parfois les maîtres les plus dévoués…