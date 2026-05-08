Une opération de gendarmerie dans l'Oise met fin au calvaire de 8 chiens, leur propriétaire visé par une enquête

Un chien a succombé à ses blessures et 8 de ses congénères, dont 3 chiots, ont été secourus après une intervention des forces de l’ordre dans l’Oise, révélant un cas grave de maltraitance animale. Le propriétaire, déjà connu pour des faits analogues, fait désormais l’objet d’une enquête, tandis que tous ses animaux lui ont été retirés. Une affaire qui met en lumière des conditions de détention particulièrement alarmantes.

5 chiens adultes et 3 chiots ont pu être sauvés après avoir été détenus dans des conditions déplorables chez un habitant de Puiseux-le-Hauberger (60). Malheureusement, un 6e canidé n'a pas survécu à ses blessures, rapportait Le Parisien .

Ils avaient été découverts le 28 avril 2026 par les gendarmes de la brigade de Chambly, qui étaient intervenus chez leur propriétaire après avoir été informés d'une bagarre entre chiens.

En arrivant sur les lieux, les militaires ont constaté la présence de 3 chiens. Parmi eux, un Staffordshire Bull Terrier gisait par terre et souffrait de blessures graves et profondes. Un Dogue Argentin était également blessé.

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Photo d'illustration

La police municipale de Chambly a rejoint la gendarmerie et l'a aidée à emmener les chiens en clinique vétérinaire à L’Isle-Adam, dans le Val-d'Oise voisin. Il était malheureusement trop tard pour le Staffordshire Bull Terrier, qui n'a pas pu être sauvé.

Sur ce dernier comme sur le survivant - le Dogue Argentin - le vétérinaire a relevé des lésions laissant à penser qu'ils avaient déjà subi des mauvais traitements par le passé.

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3 chiots parmi les animaux secourus

Âgé d'une trentaine d'années, leur propriétaire est désormais visé par une enquête, et son domicile a fait l'objet d'une perquisition. Lors de celle-ci, 3 autres chiens adultes, de races Staffordshire Bull Terrier, Cane Corso et Bull Terrier, ainsi que 3 chiots mal en point ont été évacués et pris en charge par une association de protection animale.

En outre, 3 800 euros en espèces et 21 documents (certificats LOF, carnets de santé…) ont été saisis sur la propriété.

Tous les animaux lui ont été retirés sur décision du Parquet. Par ailleurs, l'intéressé se serait déjà signalé pour « des faits similaires », d'après Le Parisien.