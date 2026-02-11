Relâché dans la forêt par ses maîtres, cet écureuil revient chaque matin à la fenêtre pour jouer avec sa meilleure amie canine

Une famille texane et sa chienne ont un jeune écureuil en détresse à bras et pattes ouverts. Soigné et réhabilité, le rescapé a grandi dans les meilleures conditions aux côtés de son amie canine.

Adorable chienne, Millie était le seul animal de compagnie de la famille Simoes, qui habite Austin dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), jusqu’à l’arrivée d’Esquilo. Ce dernier n’est pas vraiment un animal domestique, s'agissant d'un écureuil, mais il partage désormais son temps entre son milieu naturel et la maison de ses bienfaiteurs.

Tout avait commencé lorsque la fille de Luiz Simoes, âgée de 16 ans et rêvant de devenir vétérinaire, avait découvert le sciuridé alors qu’il était encore tout jeune et minuscule. Il venait de tomber de son nid et était très mal en point.



The Dodo

“Il était dans un état critique, raconte le père de famille à The Dodo . Il était déshydraté et avait une infection à l'œil droit.”

Luiz Simoes et sa fille avaient commencé à le soigner. Ils avaient décidé de l’appeler Esquilo, car ce mot signifie écureuil en portugais.

L’état du petit rescapé s’était amélioré au fil des jours. Comme le père travaillait à la maison, il pouvait passer un maximum de temps avec lui et s’était énormément attaché à lui. Il n’était pas le seul à tisser des liens avec Esquilo ; la chienne s’était également prise d’affection pour l’animal.

“Pour une raison inconnue, dès que Millie a vu le bébé, elle l'a adopté”, dit Luiz Simoes. La chienne donnait l’impression d’avoir compris qu’il avait besoin de réconfort et de douceur.

Sa propriétaire, lui, avait réalisé qu’il ne risquait rien en présence de Millie. La compagnie de celle-ci lui était même bénéfique.

A mesure qu’il grandissait et gagnait des forces, l’écureuil commençait à jouer avec son amie canine. Il avait aussi pris l'habitude de la suivre partout.

Esquilo relâché, mais de retour le lendemain

Esquilo était désormais prêt à retourner dans son milieu naturel. Un jour, Luiz Simoes l’a relâché dans le jardin de derrière. Il l’a vu partir avec un pincement au cœur, mais il savait que c’était la meilleure chose à faire. Il était loin de se douter de la surprise qui l’attendait…

Le lendemain, l’écureuil est réapparu dans le jardin. “J'ai failli pleurer ce jour-là”, confie son bienfaiteur. Depuis, Esquilo rend visite à la famille quasiment tous les matins. Millie l’attend quotidiennement à la fenêtre et demande à ce qu’on lui ouvre pour qu’elle puisse le rejoindre et jouer avec lui.

A lire aussi : Intriguée par la présence d'une chienne assise seule dans un bus, une usagère alerte les services animaliers et permet des retrouvailles émouvantes

Ils passent toujours un moment ensemble, puis Esquilo repart en direction des bois, impatient de retrouver Millie le lendemain.