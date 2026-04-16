Abandonné après une bagarre avec une autre chienne, ce toutou attend sa seconde chance depuis un an

Depuis un an, Timon cherche sa famille pour la vie. Adopté à l’âge de 3 mois, puis abandonné après une bagarre avec l’autre chienne du foyer, ce brave toutou de 40 kg espère rencontrer son âme sœur, avec l’aide de l’association Au petit bonheur de nos oubliés (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Timon est un grand gaillard de 40 kg. Récupéré par l’association Au petit bonheur de nos oubliés « lors d’une mission de prévention alors qu’il allait être vendu sur Leboncoin », le chien a finalement été adopté à l’âge de 3 mois. Malheureusement, ses adoptants l’ont abandonné « après une bagarre avec l’autre chienne de la maison ».

Aujourd’hui âgé de 4 ans, Timon va tristement « fêter ses un an de pension ». Il attend sa seconde chance depuis tout ce temps.

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Un chien affectueux, joueur et dynamique

« Timon est un chien sensible, très proche de son humain. De caractère plutôt dominant avec les autres chiens et notamment les mâles, Timon apprécie ses congénères, mais préfèrera être le seul chien de la famille, explique l’association qui le propose à l’adoption en région PACA, il adore les câlins, un véritable adepte des bisous. Il déborde d'énergie et sera un super compagnon de randonnée. »

De plus, c’est un grand joueur dans l’âme et il adore nager ! « Il voudra sûrement vous accompagner à la baignade », précisent ses bienfaiteurs. « Niveau éducation, Timon a des acquis, mais aura besoin de reprendre certaines choses pour être un chien équilibré, poursuivent-ils, Timon a connu les chats petits et ne leur disait rien, mais il n'en a plus fréquenté une fois dans sa famille. »

Adoptable en région PACA

Ce superbe toutou, actuellement dans une pension située à Manosque (04), espère plus que tout au monde rencontrer la famille de ses rêves, qui a une bonne connaissance des chiens.

En plus des balades régulières essentielles à son bien-être, le beau Timon a besoin d’un foyer avec un jardin. L’association ajoute « qu’une éducation ferme, mais bienveillante » sera nécessaire.

© Au petit bonheur de nos oubliés / Facebook

Le conseil de Woopets : comment gérer une bagarre entre chiens ?

Face à une bagarre entre chiens, gardez votre calme pour éviter d’aggraver la situation. Ne mettez jamais vos mains entre eux au risque de vous blesser. Pour les séparer, créez une diversion (bruit, jouet…) ou éloignez-les en sécurité en les attrapant par l’arrière (pas de positionnement en face).

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Une fois le calme revenu, laissez-les se détendre chacun de leur côté et vérifiez qu’ils vont bien. Prenez ensuite le temps d’observer leurs réactions et, si besoin, consultez un éducateur canin pour vous accompagner. Avec de la patience, de la bienveillance et de l’éducation positive, vous pourrez prévenir ces situations et préserver une cohabitation sereine.

Pour plus de renseignements sur Timon, se rapprocher de l’association Au petit bonheur de nos oubliés : [email protected]