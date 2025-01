2 chiens victimes de mauvais traitements retrouvent l'espoir grâce à la police municipale

Associations de protection animale et forces de l’ordre ne chôment pas face au fléau de la maltraitance. Cette semaine, c’est au cœur du pays Dunois qu’un énième cas de mauvais traitement a été découvert et traité. 2 chiens, dont un très jeune, ont été secourus par la police municipale et confiés à un refuge SPA de la région.