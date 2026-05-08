Ignoré à cause de son âge, un Caniche dont le propriétaire est décédé trouve finalement une famille émue par son histoire (vidéo)

Chiqui, une chienne de race Caniche âgée de 9 ans, a été accueillie au refuge pour animaux du comté de San Luis Obispo (Californie, États-Unis), après avoir perdu son maître. D’abord placée en foyer d’accueil grâce à la Woods Humane Society, elle peinait à attirer l’attention des adoptants en raison de son âge avancé. Par chance, et grâce à la détermination de l’association, Chiqui a trouvé son bonheur aux côtés de Tish et Joe, un couple ému par l’adorable chienne.

Chiqui venait de perdre son maître et ne pouvait être adoptée par la famille de celui-ci, lorsqu’elle a été confiée au refuge pour animaux du comté de San Luis Obispo , situé en Californie (États-Unis), avant d’être recueillie par la Woods Humane Society . Mais pour cette chienne Caniche de 9 ans qui avait toujours connu un foyer aimant, le refuge était déterminé à trouver une solution. En effet, il était impensable de la laisser passer le reste de son existence dans un tel endroit.

fosteredbyarianne / Instagram

Une chienne anxieuse, mais proche de l’humain

Atteinte d’une tumeur, Chiqui a au préalable dû subir une opération dans le but de la retirer, avant d’être placée en famille d’accueil auprès d’Arianne, une bénévole du refuge. Là, elle allait pouvoir se reposer le temps de sa convalescence avant de pouvoir être adoptée. Lorsque les résultats de l’intervention et de l’analyse de sa tumeur ont révélé que celle-ci était bénigne, Chiqui a alors été déclarée prête à l’adoption.

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Auprès d’Arianne, elle a révélé un caractère aimant et très proche de l’humain et des autres animaux. « Chiqui était très anxieuse et avait du mal à rester seule… », expliquait Arianne au média The Dodo . « Elle était la plus heureuse lorsqu’elle se promenait avec moi et mon chien, Gator, et qu’elle passait du temps avec moi dans mon jardin. »

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Un événement d’adoption se transforme en échec…

Remise sur pattes, Chiqui prenait de l’assurance et allait pouvoir trouver sa nouvelle famille, peut-être grâce à un événement d’adoption organisé par le refuge. Cependant, au cours de cette journée, la pauvre Chiqui n’a malheureusement pas attiré l’attention des visiteurs, qui préféraient se concentrer sur d’autres chiens qu’elle. « Tout le monde s’intéresse davantage aux chiots… », déplorait Arianne dans une publication sur Instagram. Pourtant, Chiqui avait tout pour plaire. Non seulement « [Elle] adore les gens », comme le confiait Arianne, mais était également encore très vive et active, bien qu’elle soit considérée comme un chien senior.

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… mais la détermination de sa maman d’accueil était sans limites

Après cette journée infructueuse, Arianne était plus déterminée que jamais à lui offrir le bonheur qu’elle méritait. Sur son compte Instagram , elle a publié l’histoire de Chiqui, évoquant sans filtre l’expérience vécue durant cet événement d’adoption. Ainsi, elle espérait toucher le cœur des gens et, peut-être, grâce à leurs partages et aux commentaires, attirer l’attention de quelqu’un.

Un élan de partage de la part de toute une communauté…

Postée sur son compte fosteredbyarianne , la publication a suscité un réel engouement de la part des internautes qui ont été plus de 199K à appuyer sur la mention « j’aime » et 4716 à le partager. Ainsi, ils ont contribué à rendre ce post viral et à le faire voyager jusqu’à un couple, tombé dessus par hasard. Tish et Joe, touchés par Chiqui et son histoire, n’ont pas hésité longtemps avant de prendre la décision qui allait changer leur vie ainsi que celle de la chienne senior. « [Ils] ont vu sa vidéo et sont tombés sous le charme », s’émouvait Arianne sur un second post Instagram.

Et le rêve de Chiqui devient une réalité

Après avoir rempli la demande d’adoption, le couple a pu être réuni avec Chiqui. Ce moment de partage entre eux 3 a été immortalisé par Arianne, qui a diffusé cette vidéo sur son compte. Tish et Joe, après avoir été couverts de câlins et de bisous par leur chienne adoptive, ont pu rentrer chez eux en compagnie de leur nouvelle fidèle compagne. « Chiqui sera choyée et mènera une vie merveilleuse avec cette famille aimante », affirmait Arianne. « Ils sont adorables, et Chiqui est tellement heureuse. » Et en voyant les images de cette séquence, on ne peut en douter. Chiqui peut désormais profiter de sa nouvelle vie et savourer des promenades ou des instants calmes avec Tish et Joe.

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« Le rêve de Chiqui est devenu réalité », concluait Arianne.

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