Ce chiot en plein apprentissage de la vie attend son grand frère avant de boire, observant chacun de ses gestes (vidéo)

Willa a de la chance. En pleine découverte du monde qui l’entoure, cette jeune Teckel peut compter sur son aîné, un Berger Allemand au grand cœur, pour l’aider à apprendre les choses importantes de la vie canine. Une vidéo la montrant imiter son modèle pendant qu’il se désaltère résume parfaitement cette belle complicité.

Vedette du compte TikTok "@willoughbys_way", une petite femelle Teckel miniature à poil long, répondant au nom de Willoughby et affectueusement surnommée Willa, est suivie par près de 9 000 followers. Elle est encore plus populaire depuis la publication d’une vidéo particulièrement attendrissante où elle apparaît aux côtés de son grand frère, un Berger Allemand qu’elle perçoit comme un modèle.

Dans la séquence en question, mise en ligne le 7 janvier 2026, ayant généré 9,7 millions de vues et relayée par PetHelpful , son aîné commence à boire calmement de l’eau dans sa gamelle. Le chiot attend, patient et attentif, scrutant chacun de ses gestes avant de s’autoriser à faire de même.

Ce moment, qui pourrait sembler banal à première vue, illustre en réalité beaucoup plus que la simple soif. Pour Willa, boire n’est pas seulement une question de besoin ; c’est un apprentissage, une manière de se sentir en sécurité en suivant l’exemple d’un compagnon plus expérimenté. A travers cette simple action, elle montre déjà ce que beaucoup d’éducateurs soulignent chez les chiots : le mimétisme joue un rôle essentiel dans leur développement. Observer et imiter les congénères plus âgés leur permet d’intégrer les comportements appropriés et de se rassurer dans un environnement nouveau ou potentiellement intimidant.

Une leçon de patience et de complicité

La scène constitue aussi un beau témoignage de la complicité qui peut naître entre 2 chiens, même très différents par la taille ou l’âge. Willa se montre attentive, respectueuse et confiante, prête à imiter chaque geste de son grand frère. Lorsqu’elle finit par boire, on voit à quel point elle a assimilé ce moment, presque comme si elle disait : “Je sais maintenant comment faire, grâce à toi”.



@willoughbys_way / TikTok

A lire aussi : Sauvé de l'errance, ce chien change de vie 1400 km plus loin où il a pour mission de retrouver ses congénères perdus

La vidéo est touchante non seulement par l’adorable contraste de taille entre la petite Teckel et le grand Berger Allemand, mais aussi par la pureté de leur interaction.

Au-delà du rire et de la tendresse que suscite Willa, cette courte vidéo rappelle que chaque geste compte dans l’apprentissage des plus jeunes canidés. Observer, attendre et imiter sont des étapes naturelles de leur développement, et quand elles se font dans un cadre bienveillant, elles renforcent les liens et la confiance entre compagnons à fourrure.