Ramenée dans son refuge d’origine après 3 ans d’adoption, cette chienne cherche sa “seconde chance d’amour” (vidéo)

Si une partie des abandons se fait pour des raisons douteuses, d’autres, en revanche, ont lieu malgré toute la bonne volonté des propriétaires. Ainsi, Ginger est retournée dans son refuge d’origine après 3 ans de vie avec sa maîtresse. Cette dernière, n’ayant plus d’endroit où vivre avec elle, s’est donc résignée à la confier de nouveau à la Humane Society du comté de Broward (États-Unis).

En 2022, une jeune chienne croisée Bull Terrier âgée de 2 ans, nommée Ginger, connaissait le bonheur d’être adoptée, pour la plus grande joie du personnel de son refuge. Malheureusement, 3 ans après, la voici de retour à la Humane Society du comté de Broward en Floride. Interrogée par Newsweek , Cherie Wachter, l’une de ses membres, explique : “[Ginger] a été ramenée au refuge sans qu'elle en soit responsable. Malheureusement, sa maîtresse n'avait plus d'endroit où vivre avec elle”.



© browardhumane / Facebook

Aussi, plutôt que d'abandonner sa chienne en pleine nature comme le font certains propriétaires, la maîtresse de Ginger a préféré la confier à son ancien refuge , pour le plus grand soulagement de Cherie : “Ce n'est jamais facile de voir un animal de compagnie revenir au refuge. Lorsqu'une chienne comme elle revient, nous avons le cœur serré, mais nous sommes aussi reconnaissants qu'elle soit en sécurité et aimée en attendant sa prochaine famille”.

Dans cette quête d’un nouveau foyer, Ginger peut compter sur le soutien indéfectible des membres du personnel. Ces derniers ont notamment posté une publication sur la page Facebook du refuge, afin de sensibiliser de potentiels adoptants. Le message décrit la chienne comme un animal joueur, bien éduqué et débordant d’amour. Il finit ensuite avec ces mots : “Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir donner à Ginger une seconde chance d'amour ?”.



© browardhumane / Facebook

Le post est également accompagné d’une vidéo déchirante où l’on peut voir Ginger il y a 3 ans, son regard plein d’espoir fixant la caméra et la queue remuante. La suite des images montre la pauvre chienne, de retour dans ce lieu qu’elle ne connaît que trop bien. Son regard est toujours empli d’espoir et la queue toujours aussi remuante.

Espérons que le message de la Humane Society soit entendu et que cette adorable chienne connaisse enfin le bonheur et l’amour qu’elle mérite.