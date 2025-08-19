Une nouvelle vie pour cette chienne découverte enchaînée à un arbre et menacée par un feu de forêt

2 semaines après avoir été libérée et secourue, Eve, la chienne attachée à un arbre et menacée par un incendie, ouvre un nouveau chapitre dans sa vie, bien plus joyeux que ce qu’elle avait connu jusqu’à son sauvetage. Touchée par son histoire, une femme au grand coeur l’a rencontrée au refuge et est tombée sous son charme.

Eve, la chienne qui avait été découverte enchaînée à un arbre dans une zone boisée menacée par les flammes, a trouvé une famille aimante, rapportait CTV News le lundi 18 août.

Dans un précédent article, nous vous parlions du sauvetage de l’animal en question, repéré le dimanche 3 août par une dame habitant non loin de la zone d’évacuation de Wesley Ridge, sur l’île de Vancouver (Colombie-Britannique, Canada). Un feu de forêt sévissait sur le site à ce moment-là.



CTV News

Alors qu’elle promenait ses chiens, Janet O'Reilly avait entendu des aboiements qu’elle n’était pas parvenue à localiser dans un premier temps. Un voisin avait pu le faire plus tard ce jour-là, et elle s’était rendue à l’endroit indiqué pour secourir la chienne.

Eve était ravie de se désaltérer, après avoir longtemps été privée d’eau, et de retrouver la liberté, loin du danger qui approchait à grands pas.



CTV News

Informée de la situation, la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) avait envoyé des bénévoles pour prendre la chienne en charge et la faire examiner par un vétérinaire.

En bonne santé, âgée de 2 ans, Eve attendait désormais l’opportunité de prendre un nouveau départ dans la vie. Elle l’a enfin eue, 2 semaines après son abandon.

Eve a désormais une maison et un nouveau nom

La BC SPCA d’Alberni-Clayoquot a, en effet, annoncé hier qu’Eve a été adoptée. D’après Sam Sattar, membre de l’association de protection animale, l’adoptante et la chienne se sont rencontrées le weekend dernier, et l’entente a été quasi immédiate entre elles.

CTV News

Sam Sattar a ajouté que la rescapée ne se méfiait que des hommes et qu’il n’y avait donc pas eu de problème avec cette dame.

“J’ai eu des nouvelles de sa part ce matin, a-t-il poursuivi. Elle se porte très bien. Elle a rencontré d’autres personnes, y compris des hommes, et tout s’est bien passé.”

L’adoption d’Eve n’est pas le seul grand changement, puisqu’elle répond désormais au nom de Luna.